Mathilde kabulünde ''Gümrük Birliği'' vurgusu! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İvedi şekilde ilerleme sağlanmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Kraliçesi Queen Mathilde ile gerçekleştirdiği görüşmede Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecine dikkat çekerek, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde ile olan görüşmesinde Türkiye'ni AB'ye tam üyelik sürecini işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Belçika ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Belçika'nın ticari ilişkilerden savunma sanayiine, enerjiden tarıma kadar birçok alanda iş birliği potansiyeli bulunduğunu, ilişkileri geliştirmek için adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.

Erdoğan, bölgede yaşanan son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini, tam üyeliğe kadar geçecek süre zarfında ivedi şekilde ilerleme sağlanması gereken alanların başında Gümrük Birliği'nin yeni koşullara göre güncellenmesinin geldiğini, keza AB'nin savunma girişimlerine katılmanın müşterek menfaat gereği olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası planda öne çıkan diplomatik girişimlerine işaretle, bu yıl 7-8 Temmuz'da Ankara'da NATO Liderler Zirvesi'ne, 9-20 Kasım tarihlerinde ise COP31'e ev sahipliği yapılacağını, Belçika'yla önemli iş birliği alanlarından birini de yeşil enerji dönüşümünün teşkil ettiğini ifade ederek, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünün Avrupa'da ön sıralarda yer aldığını kaydetti.

Erdoğan, görüşmede, Belçika Kraliçesi'nin Türk iş çevreleriyle temaslarında somut neticeler alınmasını temenni ettiğini belirtti.

