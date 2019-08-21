Matrix efsanesi dördüncü film ile geri dönüyor: İşte tüm detaylar...
Matrix, dördüncü devam filmiyle beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. Matrix’in kahramanları olan Neo ve Trinity karakterlerini dördüncü filmde de Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss’un canlandıracağı öğrenildi. İşte Matrix’in dördüncü filmiyle ilgili detaylar...
- TM Dijital Haber Merkezi
Warner Bros stüdyosu, insanların makineler tarafından sanal bir gerçeklik içerisine hapsedilmesini konu edinen Matrix’in dördüncü filmi ile geri dönüşe hazırlandığını duyurdu.
Daily Mail’de yer alan habere göre, Wachowski kardeşlerin imzasını taşıyan unutulmaz Matrix üçlemesinin yeni filminde Neo ve Trinity karakterlerine yine Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss’un hayat vereceği bildirildi.
İlk üç filmde Morpheus karakterini canlandıran Laurence Fishburne’ün dördüncü filmde de yer alıp almayacağı henüz netleşmezken, Variety’ye konuşan bazı kaynaklar, Morpheus karakterinin daha genç bir aktör tarafından canlandırılabileceğini açıkladı.
Matrix serisinden dünya çapında toplam 1,6 milyar dolar hasılat elde eden şirket, yeni filmin de Wachowski kardeşler tarafından yazılıp yönetileceğini ve çekimlerine gelecek yıl başlanacağını açıkladı.
Filmin doğrudan bir devam filmi mi olacağı, yoksa tamamen yeni bir senaryoya mı sahip olacağına ilişkin detaylı bir bilgi vermeyen Warner Bros’tan yapılan açıklamada, “Yeni filmle ilgili tek söyleyebileceğimiz, Matrix evreninde geçeceğidir.” denildi.
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