Mattia Ahmet Minguzzi anısına anlamlı proje! Umut Mutfağı, çocukların hayatına dokunacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının himayesinde, Minguzzi ailesinin önerisiyle Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi (USLA) ve Efsanevi Gastronomi Masası işbirliğinde, bıçaklı saldırıda ölen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin adını yaşatmak amacıyla Umut Mutfağı Projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında devlet himayesindeki 12 çocuk, yaklaşık 4 ay gastronomi eğitimi alacak.

Çocukların eğitiminin başlaması dolayısıyla Şişli'de Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi'nde düzenlenen etkinlikte, Bakan Göktaş ve İstanbul Valisi Davut Gül, şefler ve devlet korumasındaki çocuklarla birlikte mutfağa girerek menemen yaptı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Göktaş, projeyi Mattia Ahmet Minguzzi'nin hatırasını yaşatmak için Andrea Minguzzi ile birlikte hayata geçirdiklerini söyledi.

Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde yapılan bu projede devlet koruması altındaki 12 çocuğun, 4 ay boyunca ünlü şeflerden alacakları gastronomi eğitimiyle geleceğe daha iyi hazırlanacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Çocuklarımız, 32 ünlü şefimizin desteğiyle burada farklı mutfak kültürlerini öğrenerek, yeteneklerini geliştirme imkanı bulacak. Özellikle gastronomi alanında yetenekli olan ve liseye devam eden çocuklarımız için bu çok değerli bir fırsat. Andrea Bey bu teklifle bize geldiğinde oldukça heyecanlandık ve 2 ay boyunca yoğun bir hazırlık süreci geçirdik. Bakanlığımızın himayesinde böyle bir sosyal sorumluluk projesinin yürütülmesini son derece kıymetli buluyorum."

Bunun sadece bir sosyal sorumluluk projesi değil, devlet himayesindeki çocuklara umut dolu bir gelecek sunmak adına atılan çok önemli bir adım olduğunun altını çizen Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarımız, yerel üretim, sıfır atık bilinci, Türk mutfağı ve farklı dünya mutfaklarıyla tanışacakları 4 aylık yoğun bir eğitim sürecine başlamış bulunuyorlar. Hem sosyal sorumluluk hem de sürdürülebilir kalkınma açısından son derece değerli bir proje olduğuna inanıyorum. Çocuklarımıza sunulan her destek çok kıymetli. Devlet koruması altındaki çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için farklı projeler yürütüyoruz. Bu yeni bir proje, gastronomi alanında onlara yepyeni perspektifler sunacak ve yeni yeteneklerini ortaya çıkarmalarına önemli bir destek sunmuş olacağız."

Projenin hayata geçirilmesine katkı sunan herkese teşekkür eden Göktaş, "Şeflerimiz ve mutfak sahiplerimizle bir aradaydık. Hepsi bunun bir ilk olduğunu ve bundan sonra bu tür projelerin artarak devam etmesi gerektiğini ifade ettiler ve bu konuda destek sözü verdiler." diye konuştu.

- PROJE ÇOCUKLARIN HAYATINA DOKUNACAK

Vali Davut Gül de acı bir olay neticesinde hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi'nin adının yaşatılması için anlamlı bir sosyal sorumluluk projesinin hayata geçirildiğini dile getirerek, "Devlet koruması altındaki çocuklarımızın hem meslek edinmelerini hem de kendilerine güvenmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen bu projede emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Ahmet'imiz cennetinde bu güzel organizasyonu hissediyor ve görüyor." ifadesini kullandı.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi ise projenin sadece mutfak eğitimi vermekle kalmadığını, çocukların hayatına da dokunacağını vurgulayarak, "Çocuklarımıza mesleki beceri kazandırmanın yanı sıra, birlikte çalışma, disiplin, motivasyon ve hayata tutunma gücü de aşılıyor. Ben her zaman yanlarındayım ve kendilerine destek olmaya devam edeceğim. Onlar hangi yolu seçerse seçsin, sonuna kadar yanlarında olacağız." dedi.

Konuşmaların ardından, Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve ders verecek şeflerin katılımıyla toplu fotoğraf çekimi yapıldı.