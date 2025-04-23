Tüm Türkiye'yi yasa boğan olay 24 Ocak tarihi saat 08.30 sıralarında İstanbul Kadıköy'deki Tarihi Salı Pazarı'nda yaşandı. 14 yaşındaki lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemeleri ve kıyafetleri almak için gittiği bit pazarında hiç tanımadığı U.B. ile B.B.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

15 ve 16 yaşlarında olan U.B. ile B.B. Mattia'ya "Deşerim seni" diyerek üstüne saldırdı. 6 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Mattia, 15 günlük yaşam savaşının ardından yaşamını yitirdi.

KATİLLER İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Kan donduran olayla ilgili iddianame hazırlanırken iki şüpheli hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi ve ilk duruşma 10 Nisan günü yapıldı.

AİLEYE TEHDİT MESAJI, MEZARINA SALDIRI

Duruşma öncesi Minguzzi Ailesi'ne saldırganların yakınları tarafından tehdit mesajlarının atıldığı ortaya çıktı. Öte yandan mahkemenin yapıldığı gün ise Mattia Ahmet'in İstanbul Bahçelievler'de bulunan mezarı saldırıya uğradı. Savcılık, her iki olayla ilgili de soruşturma başlatırken, tehdit mesajları atan ve mezara saldıran şüpheliler gözaltına alınıp tutuklandı.

DOSYA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ KAPSAMINA ALINDI

Minguzzi'nin öldürülmesinin ardından ailesi tehdit edilmiş, genç çocuğun annesi Yasemin Minguzzi'ye gönderilen mesajlar, toplumda büyük tepki uyandırmıştı. Tehdit sonrası yapılan operasyonda aileyi tehdit eden 4'ü çocuk 5 şüpheli tutuklanmıştı. Savcılık, Minguzzi ailesine yönelik tehditte bulunan çocuklar ile cinayeti işleyen 2 çocuk arasında bağlantı tespit edilince bu soruşturma, "Organize Suç Örgütü" kapsamına alındı.

BUGÜN 15'İNCİ YAŞ GÜNÜNÜ KUTLAYACAKTI

Türkiye'yi yasa boğan Mattia cinayeti için hukuk mücadelesi devam ederken yürek yakan detay ortaya çıktı. Mattia eğer yaşasaydı eğer bugün tam da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 15'inci yaşını kutlayacaktı.

ANNE MİNGUZZİ'DEN TÜRKİYE'Yİ YASA BOĞAN DOĞUM GÜNÜ MESAJ

Evladına duyduğu özlemi her fırsatta gözyaşlarıyla dile getiren anne Yasemin Minguzzi'nin sosyal medyadan yayınladığı mesaj, Türkiye'yi yasa boğdu.

Anne Minguzzi mesajında aşağıdaki ifadeleri kullandı:

"Anneciğim, çiçeğim, sürmelim, Yusuf yüzlüm... Seni bu saatlerde dünyaya getirdim. Melektin, melek oldun. Ben bugün seni kaykay parkında anacağım ama sen cennetinde 15. Yaş gününü kutlayacaktın. Rabbim vakti geldiğinde beni senin yanına almayı nasip etsin. Seni çok seviyorum canım oğlum. Mis kokulu çiçeğin anneciğin Yasemin."