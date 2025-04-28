Mattia Ahmet Minguzzi davasında yeni gelişme! Katilinin kemik yaşı belli oldu

Kadıköy'de, Mattia Ahmet Miguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili görülen davada mahkeme, sanıklardan U.B'nin yaş tespiti için Adli Tıp Kurumu'na yazı göndermişti. Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu tarafından düzenlenen rapor mahkemeye ulaştı. Raporda, U.B.'nin hastane kaydının bulunmadığı, doğumunun babasının beyanıyla nüfusa kaydedildiği belirtildi.

Mattia Ahmet Minguzzi'ye tekme atarak saldıran U.B'nin incelenen el, bilek, dirsek ve omuz röntgenlerine göre 16 yaşında olduğu tespit edildi. Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen yaş tespiti için U.B..'den alınan sol el, el bileği, tek yönlü röntgen grafisine göre kemik yaşının 15 yaşından büyük, sol omuz tek yönlü röntgen grafisine göre ise kemik yaşının 17 yaşından küçük şeklinde kayıtlı olduğu tespit edildi. Adli Tıp Kurumu raporuna göre, U.B.'nin sonuç referanslarına göre doğum kaydına uygun gelişim gösterdiği, olay tarihinde 15 yaşını bitirip, 16 yaşı içinde olduğu tespit edildiği belirtildi.