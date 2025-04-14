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Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesiyle ilgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar sonucunda 67 yaşındaki D.A. adlı şüpheli gözaltına alındı.

AA14 Nisan 2025 Pazartesi 21:16 - Güncelleme:
Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şüpheli gözaltına alındı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesiyle ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın mezarının tahrip edilmesiyle ilgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucunda 67 yaşındaki D.A. adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Mattia Ahmet Minguzzi evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum."

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