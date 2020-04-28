Maurice Leblanc'ın kaleme aldığı karakterin adı nedir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Maurice Leblanc sorusunun cevabı

28 Nisan 2020 Salı 16:28 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 16:28

Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yine izlenme rekorları kırdı. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yayınlanan son bölümünde sorulan "Fransız yazar Maurice Leblanc'ın kaleme aldığı hangi adda bir karakter vardır?" sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı. Kim Milyoner Olmak İster'i izleyenler sorunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki birçok kişiyi merak içinde bırakan Maurice Leblanc sorusunun cevabı nedir? İşte yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun yanıtı.

Soru: Fransız yazar Maurice Leblanc'ın kaleme aldığı hangi adda bir karakter vardır?

A: Hobin Rood

B: Bames Jond

C: Herlock Sholmes

D: Lannibal Hecter

Cevap: C Herlock Sholmes

Cevabın meşhur dedektif Sherlock Holmes'in adına benzemesi dikkatlerden kaçmadı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER’DE JOKER HAKLARI

1) Telefon Joker Hakkı: Yarışmacının başvuru yaptığı esnada ismini vermiş olduğu 3 arkadaşı içinden dilediği herhangi birini arayıp verilen 30 saniye içinde soru ile ilgili olarak fikir alabilmektedir.

2) Yarı yarıya Joker Hakkı: Yarışmacının bu joker hakkını tercih etmesi durumunda bilgisayar yanlış olan 2 seçeneği rastgele olacak şekilde çıkarır.

3)Joker Hakkı: Yarışmacının bu joker hakkını tercih etmesi durumunda seyircilere verilmiş olan el bilgisayarı ile sorunun cevap hakkında bir seçimde bulunurlar. Seyircilerin vermiş olduğu bu cevaplar, grafik olarak yarışmacıya yansıtılır.

4) Çift Yanıt Joker Hakkı: Yarışmanın eski bölümlerinden farklı olarak yarışmacıya verilen bu joker hakkı sayesinde yarışmacı soruya 2 kez yanıt verme hakkına sahip olmaktadır. Bununla birlikte bu joker hakkını kullanan yarışmacılar çekilemez ve yine bu jokeri yalnızca 7. sorudan sonra kullanma hakkına sahiptirler. Aynı zamanda çift yanıtın kullanımı esnasında verilen ilk cevabın yanlış olması durumunda yanıt gri renk kullanılarak gösterilir.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER ÖDÜLLERİ

1. Soruyu bilen 500 TL

2. Soruyu bilen 1.000 TL

3. Soruyu bilen 2.000 TL

4. Soruyu bilen 3.000 TL

5. Soruyu bilen 5.000 TL

6. Soruyu bilen 7.500 TL

7. Soruyu bilen 15.000 TL

8. Soruyu bilen 30.000 TL

9. Soruyu bilen 60.000 TL

10. Soruyu bilen 125.000 TL

11. Soruyu bilen 250.000 TL

12. soruyu bilen 1.000.000 TL