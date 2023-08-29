Mavi ay ne zaman çıkacak 2023? Mavi ay Türkiye'den görülebilecek mi?

Mavi Ay, Her ay bir kez görünen dolunayın bir ay içinde ikinci kez yaşanmasıyla meydana gelir. Dünya'da meydana gelen volkanik patlama ve orman yangınlarının neden olduğu toz bulutlarının hareketi sırasında dolunay bir süreliğine mavi tonlarda görünüyor. Mavi ay 30 Ağustos'ta görünecek. Peki Mavi ay ne zaman çıkacak 2023, saat kaçta görülecek? Mavi ay Türkiye'den görülebilecek mi?

MAVİ AY NE ZAMAN ÇIKACAK 2023?



30 Ağustos Çarşamba akşamı mavi ay gerçekleşecek. Bu mavi ay, süper dolunay olarak da adlandırılır. Süper dolunay, Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu noktada gerçekleştiği için, normal bir dolunaya göre daha parlak ve büyük görünecektir.

Mavi Ay, Türkiye saatiyle 04.36'da zirveye ulaşacak. Gökyüzüne bakanlar bu saatte en parlak ve büyük bir şekilde Mavi Ay'ı görebilecekler.

Mavi ay, 30 Ağustos'un akşam saatlerinden itibaren görülebilecektir. Ancak, Ay'ın zirveye ulaştığı saatlerde en iyi şekilde görülecektir.

SATÜRN'DE GÖRÜLEBİLECEK

Mavi Ay'ın yanında aynı gece Satürn de saat 03.42 civarlarında görülebilecek bir seviyede olacak.