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'Mavi Balina’ya çalışan Türk yöneticiler var'

Siber Güvenlik Araştırmacısı Bilgin Berge, Mavi Balina’nın yayıldığı Rusya’nın sosyal ağı olan ‘vk.com’un ülkemizde geçici bir süreliğine erişime kapatılması gerektiğini belirtti.

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Berge, “Mavi Balina’nın kurucusu 2013’de bir grup oluşturuyor ve ‘F57’ diye isimlendiriyor. Daha sonra bu grubun sayısı  F40, F57 gibi isimlerle 8’e kadar ulaşıyor. Ardından kurucu Philipp Budeikin, ‘Bazı insanların yaşamaması gerektiğine inanıyorum’ diyor. Bunun başında da kız çocukları geliyor” dedi. Oyun yöneticileri arasında Türklerin de olduğunu savunan Berge, “Budeikin, D28 adlı bir projeden bahsediyor. Burada 28 mürit tespit ettik. Mavi Balina moderatörleri ve oyun kurucusu tarafından yetiştirilen 28 mürit sürekli olarak eğitmen yetiştiriyor. Müritlerin 2’si tutuklu. Kalan 26’sının dünya genelinde kaç tane eğitmen yetiştirdiğini bilmiyoruz. Ülkemizde de bu oyuna kendisini kaptıran yöneticiler var. Bu konu hakkında da çalışıyoruz” dedi.

Böyle gözdağı verdiler!

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