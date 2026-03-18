İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2026 Çarşamba / 30 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,224
  • EURO
    51,1082
  • ALTIN
    6909.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Mavi berelilerden görkemli tören

Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda düzenlenen törende 2 bin 42 jandarma uzman erbaş ile 96 sahil güvenlik uzman erbaşı komando temel kursunu başarıyla tamamlayarak mezuniyet sevinci yaşadı. Törene Karabük Valisi Oktay Çağatay, Korgeneral Aykut Tanrıverdi ve asker aileleri katıldı.

AA18 Mart 2026 Çarşamba 17:20 - Güncelleme:
ABONE OL

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde büyük bir askeri mezuniyet töreni gerçekleşti. Zorlu komando eğitimini başarıyla geride bırakan 2 bin 138 uzman erbaş, ailelerinin gururlu bakışları altında diplomalarını aldı. Tören, üst düzey askeri ve sivil yetkililerin katılımıyla coşkulu bir atmosferde tamamlandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde eğitimlerini tamamlayan 2 bin 138 uzman erbaş mezun oldu.

Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığında gerçekleştirilen mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi, törende yaptığı konuşmada, bugün 2 bin 42 jandarma uzman erbaş ile 96 sahil güvenlik uzman erbaşın, komando temel kursunu başarıyla tamamladığını belirterek, silah arkadaşlarını tebrik etti.

Konuşmanın ardından Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı ekibi gösteri sundu.

Safranbolu Müftüsü Aydın Bostancı'nın dua etmesinin ardından geçiş töreniyle tamamlanan program sonunda askerler aileleriyle buluştu.

Törene, Karabük Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tümamiral Cengiz Ünver, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve asker aileleri katıldı.

  • Safranbolu
  • uzman erbaş mezuniyet
  • Jandarma Komando Eğitim Merkezi
  • Korgeneral Aykut Tanrıverdi
  • Karabük

ÖNERİLEN VİDEO

Kepez Hükümet Konağı'nda silah sesleri! Rastgele ateş açtı, kendini odaya kilitledi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.