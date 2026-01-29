İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2026 Perşembe / 11 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,433
  • EURO
    52,0275
  • ALTIN
    7699.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mavi Göl'de acı son! CHP'li ismin eski danışmanı gölde ölü bulundu
Güncel

Mavi Göl'de acı son! CHP'li ismin eski danışmanı gölde ölü bulundu

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın bir dönem danışmanlığını yapan Serdar Özkanatoğlu'nun Ankara'daki Mavi Göl'de cesedi bulundu.

IHA29 Ocak 2026 Perşembe 13:16 - Güncelleme:
Mavi Göl'de acı son! CHP'li ismin eski danışmanı gölde ölü bulundu
ABONE OL

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın bir dönem danışmanlığını yapan Serdar Özkanatoğlu, Mavi Göl'de ölü bulundu.

Olay, Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Mavi Göl'de meydana geldi. İddialara göre CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın eski danışmanı Serdar Özkanatoğlu, 2 gün önce eşiyle tartışıp evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Özkanatoğlu'na ulaşamayan ailesi, polise kayıp ihbarında bulundu. Dün Mavi Göl'de ceset bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, cesedin Özkanatoğlu'na ait olduğunu belirledi. Özkanatoğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Eşine 'Hakkınızı helal edin' şeklinde mesaj attığı öğrenilen Özkanatoğlu'nun cenazesi, bugün Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • Ankara Milletvekili
  • Mavi Göl
  • Serdar Özkanatoğlu

ÖNERİLEN VİDEO

ATV tartışması kavgaya dönüştü: Çocuklarının önünde tekme tokat darp edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.