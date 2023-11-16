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Mavi Marmara Derneği yeniden Gazze yolcusu

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği, üyesi olduğu Uluslararası Özgürlük Filosu ile alınan karar doğrultusunda Gazze'ye doğru tekrar yola çıkacak.

AA16 Kasım 2023 Perşembe 23:45 - Güncelleme:
Mavi Marmara Derneği yeniden Gazze yolcusu
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Derneğin internet sitesinde yer alan açıklamada, İsrail'in Gazze'de büyük bir soykırım başlattığı belirtilerek, camiler, okullar, hastaneler ve tüm sivil yerleşim alanlarının saldırı altında olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Gazze'de son 1 ayda 11 binden fazla insanın şehit edildiği, binlerce sivilin de ağır yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in, Birleşmiş Milletler ile İslam İşbirliği Teşkilatının karar ve ikazlarını dinlemeden katliama devam ettiği, 7 Ekim'den bu yana uluslararası vicdanı görmezden geldiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Mavi Marmara Derneği olarak, üyesi olduğumuz Uluslararası Özgürlük Filosu ile aldığımız karar doğrultusunda sivil ve bağımsız bir hareket olarak Gazze'ye doğru tekrardan yola çıkıyoruz. Gazze'de bulunan deniz ablukasına karşı olan eylemlerimiz, her zaman şiddetsizlik ve şiddet içermeyen direniş ilkelerine tabidir. Filoya gemi alımı ve insani yardım malzemelerinin temini için sen de destek ol, abluka ve ambargoya karşı sen de sesini yükselt."

Açıklamada, bağış ve destek için derneğin banka hesap numaralarına da yer verildi.

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