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  • 'Mavi Marmara'nın 10. yılına özel öykü ve şiir yarışması başvuruları başladı
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'Mavi Marmara'nın 10. yılına özel öykü ve şiir yarışması başvuruları başladı

'Mavi Marmara' gemisi saldırısının 10. yıl dönümüne özel, Mavi Marmara Derneği'nin düzenlediği ödüllü öykü ve şiir yarışmasına başvurular başladı. 15-30 yaş arası gençlerin başvuru yapabileceği yarışmada, birinciye 8 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye ise 3 bin lira verilecek. Son başvuru tarihi 15 Kasım.

AA17 Ekim 2020 Cumartesi 18:33 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 18:35
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Gazze'ye insani yardım taşıyan "Mavi Marmara" gemisi saldırısının 10. yıl dönümüne özel, Mavi Marmara Derneği'nin düzenlediği ödüllü öykü ve şiir yarışmasına başvurular başladı.

Jüri üyeleri arasında edebiyat dünyasından Ali Emre, Şakir Kurtulmuş, A. Ali Ural, Yıldız Ramazanoğlu, Hakan Albayrak ve Ebubekir Kurban'ın yer aldığı yarışmaya, son başvuru tarihi 15 Kasım olarak belirlendi.

15-30 yaş arası gençlerin başvuru yapabileceği yarışmada, birinciye 8 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye ise 3 bin lira verilecek.

Mansiyon ödülüne değer görülen ilk 10 kişiye de bin lira takdim edilecek.

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