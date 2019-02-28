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Yunan basınına 'Mavi Vatan' cevabı: Komşu ülkeleri tehdit etmeyi hedeflemiyor

Mavi Vatan-2019 Taktik Tatbikatı'nın, komşu ülkeleri tehdit etmeyi hedefleyen bir faaliyet olmadığı, Türkiye'nin bölgesinde güven ve istikrarın tesisine, NATO'nun ortak hedeflerine katkı sağlamayı amaçladığı belirtildi.

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Edinilen bilgiye göre, Mavi Vatan-2019 Taktik Tatbikatı, askeri makamlarca önceden açıklandığı üzere, Deniz Kuvvetlerinin silah ve sistemlerinin denendiği, personelin eğitim seviyesi ile komuta kontrol vasıtalarının etkinliğinin artırılmasının hedeflendiği, diğer kuvvetlerin de katılımıyla gerçekleştirilen müşterek bir tatbikat olma özelliği taşıyor.

Tatbikat kapsamında, 60'tan fazla platformla aynı anda gerçekleştirilecek 33 yurt içi liman ziyaretiyle, donanmanın halkla kucaklaşması sağlanıyor.

Karadeniz’e kıyısı bulunan ülkelerde de 7 liman ziyareti gerçekleştirecek Türk Deniz Kuvvetleri, toplam 40 liman ziyaretiyle Cumhuriyet tarihinde bir ilke imza atacak.

Yurt dışı liman ziyaretleri, dostluk ve barışın gelişimine önemli katkı sağlıyor.

 

Tatbikat taktik seviyede olduğu için "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyeti planlanmıyor.

"Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"

Genelkurmay Başkanlığı Yıllık Tatbikat Programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan ve Deniz Harp Merkezi Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen, ana vatanı çevreleyen üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" ikinci gününde devam etti. Senaryoya göre, kırmızı kuvvetlere ait iki F-16 uçağının yarattığı tehdit, gemilerden hava savunma harbi reaksiyonları uygulanarak engellendi. 

50'ye yakın basın mensubu izliyor

Jenerik bir senaryo ve jenerik coğrafyaya istinaden gerçekleştirilen tatbikatın önemli bir özelliğini de basın mensuplarına açık ve şeffaf yapılması oluşturuyor.

Halen, ulusal ve uluslararası kuruluşlara bağlı 50'ye yakın basın mensubu tatbikatı yerinden takip ediyor.

Mavi Vatan-2019 Taktik Tatbikatı, güven artırıcı önlemler kapsamında, Yunanistan ve Türkiye arasında karşılıklı deklare edilerek gerçekleştirilen tatbikatlardan birisi olma özelliğini taşıyor.

Söz konusu tatbikatın yapılacağı yer ve zaman, geçen yıl aralık ayı başında Yunanistan makamlarına deklare edildi, Yunanistan'ın da önceden deklare ettiği bir kısım tatbikatlar, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek.

Ortak hedeflere katkı

Güvenlik kaynakları bu çerçevede, Mavi Vatan-2019 Taktik Tatbikatı'nın, bir kısım yabancı basında yer aldığının aksine komşu ülkeleri tehdit etmeyi hedefleyen bir faaliyet olmadığını, tatbikat hedeflerinin Türkiye'nin bölgesinde güven ve istikrarın tesisine ve NATO'nun ortak hedeflerine katkı sağlamayı amaçladığını ifade ediyor.

Bu bakımdan söz konusu tatbikatların, aynı zamanda, NATO ittifak yükümlülüklerinin de gerektiği gibi yerine getirilmesi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan güvenlik uzmanları, her ülkenin kendi silahlı kuvvetlerini geliştirmesi ve sistemlerini denemesi kapsamında bu tür tatbikatları zaman zaman yaptığı, bu hususun silahlı kuvvetlerin kendi görevlerini icra edebilmesinin olmazsa olmaz bir yöntemi olduğunu belirtiyor.

NATO Dynamic Manta-2019 Tatbikatı

Türk Deniz Kuvvetlerinin Mavi Vatan-2019 Taktik Tatbikatı ile eş zamanlı olarak, Orta Akdeniz'de gerçekleştirilen NATO Dynamic Manta-2019 Tatbikatı'na da bir denizaltı, bir firkateyn ve bir deniz karakol uçağı ile katılım sağladığı bildirildi.

Öte yandan uzmanlar, Mavi Vatan-2019 Tatbikatı'nın planlanması ve yürütülmesiyle ilgili tüm hususların uluslararası hukuka uygun olduğuna da dikkati çekiyor.

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