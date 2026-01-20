Mavi Vatan'da 199 operasyon: Bakan Uraloğlu verileri paylaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün (KEGM) 2025 yılına ait operasyonel faaliyetlerini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, "Yerli ve milli yazılım ve teknolojilerle, çeşitli tip ve sınıfta modernize edilmiş 109 araçlı filomuz ve 2 bin 266 deneyimli personel kadromuzla 7 gün 24 saat, başta Türk boğazları olmak üzere, Mavi Vatan'da seyir emniyetini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"KIYI EMNİYETİ EKİPLERİ 2025 YILINDA 199 CAN KURTARMA OPERASYONU İLE 631 KİŞİYİ KURTARDI"

Denizlerdeki seyir emniyeti, can, mal ve çevre güvenliğinin artırılması adına önemli çalışmalara imza atan Kıyı Emniyeti ekiplerinin 2025 yılında İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki kurtarma operasyonları hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Kıyı Emniyeti ekipleri 2025 yılında 199 can kurtarma operasyonu ile 631 kişiyi kurtardı. Aynı dönemde, 28 gemi kurtarma operasyonunu başarı ile gerçekleştirerek denizlerimizde seyir emniyeti, can, mal ve çevre güvenliğinin artırılmasını sağladık" açıklamalarında bulundu.

"2025 YILINDA 12 BİN 753 GEMİYE REFAKAT HİZMETİ VERİLDİ"

Bakan Uraloğlu, başta yoğun deniz trafiğinin olduğu noktalarda gemilerin emniyetli bir şekilde geçiş yapmasını sağlamak amacıyla refakat hizmeti verdiklerini de kaydederek, "2025 yılında 12 bin 753 gemiye seyir emniyetinin artırılmasına yönelik olarak muhtemel bir arıza ve acil durumda ivedi olarak müdahale edilmesi amacı ile refakat hizmeti verildi" diye konuştu.

Limanlarda ve dar sularda gemilerin manevra yapabilmesine yardımcı olmak amacıyla verilen liman römorkörcülük hizmeti kapsamında ise 6 bin 89 operasyon gerçekleştirdiklerini bildirdi.

"2025 YILINDA BOĞAZLARDA 48 BİN 579 KILAVUZLUK HİZMETİ VERİLDİ"

İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında gerçekleşen kılavuzluk hizmeti verilerini de paylaşan Bakan Uraloğlu, "2025 yılında İstanbul Boğazından geçiş yapan 40 bin 172 geminin yüzde 61,3'ünü oluşturan 24 bin 608 gemiye kılavuzluk hizmeti verdik. Çanakkale Boğazından geçiş yapan 44 bin 471 geminin ise yüzde 53,9'u yani 23 bin 971 gemi kılavuz kaptanlarımız tarafından yönetildi. Böylece 2025 yılında boğazlarda 48 bin 579 kılavuzluk hizmeti verildi" ifadelerini kullandı.