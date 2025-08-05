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Mavi Vatan'da bilişim hamlesi: KKTC, yerli yazılımla dijital kalkınma yolunda

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Aktif Nacar ve beraberindeki heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret etti. Görüşmede açıklamalarda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, HAVELSAN'a özellikle savunma sanayisindeki kritik çalışmalarından ötürü başarılar diledi.

AA5 Ağustos 2025 Salı 19:06 - Güncelleme:
Mavi Vatan'da bilişim hamlesi: KKTC, yerli yazılımla dijital kalkınma yolunda
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Aktif Nacar ve beraberindeki şirket yöneticilerini kabul etti.

Tatar, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağlı faaliyet gösteren teknoloji ve yazılım şirketi HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Aktif Nacar ile şirketin genel müdür yardımcısı, program direktörleri ve proje müdürleriyle görüştü.

Görüşmede açıklamalarda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, HAVELSAN'a özellikle savunma sanayisindeki kritik çalışmalarında başarılar dileyerek, "Türkiye Yüzyılı"nda Mavi vatanın kalbi KKTC'nin bilişim adası olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Tatar, KKTC'nin bilişim adası olması yönünde Türkiye tarafından desteklendiğinin altını çizerek, "Türkiye'nin güvenliği için önemli işler yapan, KKTC'de yapılan TEKNOFEST'e katılarak destek veren HAVELSAN'ı kutluyorum. HAVELSAN'a KKTC'ye verdiği destekten dolayı da ayrıca teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

HAVELSAN Genel Müdürü Nacar da ziyarette yaptığı konuşmada, şirket olarak, Türkiye'nin yanı sıra KKTC'de de projeler yürüttüklerini dile getirerek, silahlı kuvvetler, kamu ve özel sektör için yüksek teknoloji tabanlı yazılım ürün, çözüm ve hizmetler sunduklarını aktardı.

Nacar, Tatar'a HAVELSAN hakkında bilgi vererek, KKTC'de kent güvenliği, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, sahil güvenlik ve kıyı emniyetine yönelik projeler ürettiklerini anlattı.

Ziyarette daha sonra karşılıklı hediye teatisi yapıldı.

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