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Mavi Vatan'da donanma vurgusu: Cumhurbaşkanı sadece savunmaya değil, tarihsel bir emanete de sahip çıkıyor

Türkiye, savunma sanayisindeki başarılarıyla dünya basınında yer almaya devam ediyor. Savunma sanayisindeki yerli ve milli üretimlerin caydırıcı bir güce sahip olması ise Türkiye'nin, bölgeyi güvende tutma hedefine ulaştığını gösterirken, 24 TV ekranlarında konuya ilişkin ‘Mavi Vatan'da donanma' vurgusu dikkat çekti.

Haber Merkezi8 Ocak 2025 Çarşamba 23:52 - Güncelleme:
Mavi Vatan'da donanma vurgusu: Cumhurbaşkanı sadece savunmaya değil, tarihsel bir emanete de sahip çıkıyor
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Türkiye, son yıllarda savunma sanayisinde dünya çapında ses getiriyor. Yerli ve milli atılımlarıyla hem tehdit unsurlarını geri püskürtüyor hem de ülkelerin envanterleri arasında yer alıyor. 24 TV'de Murat Çiçek'in sunumuyla ekranlara gelen Açık Görüş programında, "Üç tarafımız denizlerle çevrili... Dolayısıyla önceliğimiz, donanmada güçlü olmak" değerlendirmesinde bulunuldu.

MAVİ VATAN'DA DONANMA

Konuklarda, Siyasal İletişimci Nur Tuğba Aktay, 'Mavi Vatan' vurgusu yaparak, "Cumhurbaşkanı sadece savunmaya değil, tarihsel bir emanete de sahip çıkıyor. Bölgede bu kadar karmaşanın olduğu bir süreçte barış ve istikrarın sağlanması yine denizlerden geçiyor." İfadelerini kullandı.

"DENİZLERE HAKİM OLAN TÜM CİHANA HAKİM OLUR"

Aktay, aynı zamanda, "Hain FETÖ zamanında özellikle o bölgeye sızmaları... Bölgede bu kadar kaosun bu kadar karmaşanın olduğu bir süreçte barış ve istikrarın sağlanması denizlerden geçiyor" diyerek Barbaros Hayrettin Paşa'nın "Denizlere hakim olan tüm cihana hakim olur" sözünü hatırlattı.

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