İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2025 Cuma / 3 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9826
  • EURO
    48,7648
  • ALTIN
    5493.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mavi Vatan'da gövde gösterisi: Nusret-2025 Davet Tatbikatı başladı
Güncel

Mavi Vatan'da gövde gösterisi: Nusret-2025 Davet Tatbikatı başladı

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Saros Körfezi'nde düzenlenen 'Nusret-2025 Davet Tatbikatı'nın başladığını bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, 'Tatbikatın amacı, katılan birlik/komutanlıkların mayın harbinin planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitimini sağlamak, farklı ülkelerden katılan mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirmektir.' denildi.

AA24 Ekim 2025 Cuma 12:23 - Güncelleme:
Mavi Vatan'da gövde gösterisi: Nusret-2025 Davet Tatbikatı başladı
ABONE OL

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca düzenlenen "Nusret-2025 Davet Tatbikatı" başladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı.

"Nusret-2025 Davet Tatbikatı başlıyor. Tatbikatın amacı, katılan birlik/komutanlıkların mayın harbinin planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitimini sağlamak, farklı ülkelerden katılan mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirmektir. Ayrıca tatbikat süresince, Karadeniz'de mevcut sürüklenen mayın tehdidi ile Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Karadeniz'deki demirli mayınların temizlenmesi maksadıyla verilebilecek göreve yönelik mayın karşı tedbirleri eğitimi de icra edilecek."

Paylaşımda, tatbikata katılan unsurların bilgilerini içeren görsel de yer aldı.

Buna göre tatbikata, 5 mayın avlama gemisi, 1 komuta kontrol gemisi, 1 fırkateyn, 1 korvet, 3 hücumbot, 2 arama kurtarma gemisi, 3 karakol gemisi, 4 sahil güvenlik gemisi, 2 hafif otonom sualtı aracı, 1 helikopter, 1 insansız hava aracı, 2 adet F-16 savaş uçağı, C-130 kargo uçağı ve 2 su altı savunma görev timi katılıyor.

Deniz ve Hava kuvvetleri komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının yanı sıra 5'i fiili, 19'u gözlemci olmak üzere 24 ülkenin katılacağı tatbikatın seçkin gözlemci gününün 30 Ekim'de yapılması ve 31 Ekim'de tamamlanması planlanıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.