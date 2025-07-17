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Mavi Vatan'da gücümüz artıyor! Filoya yüksek teknolojiyle donatılan yeni takviye yapıldı

Denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerini güçlendirmek için filoya iki yeni derin deniz sondaj gemisi eklendiğini açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Yüksek teknolojiyle donatılmış iki yeni nesil derin deniz sondaj gemisini enerji filomuza katıyoruz' dedi.

IHA17 Temmuz 2025 Perşembe 22:06 - Güncelleme:
Mavi Vatan'da gücümüz artıyor! Filoya yüksek teknolojiyle donatılan yeni takviye yapıldı
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Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filomuz büyüyor, mavi vatandaki gücümüz artıyor. İkiz özelliklere sahip, yüksek teknolojiyle donatılmış iki yeni nesil derin deniz sondaj gemisini enerji filomuza katıyoruz. Bu önemli adımla derin denizlerdeki varlığımızı daha da güçlendiriyor, keşif ve üretim kapasitemizi genişletiyoruz; Karadeniz ve ötesi için yeni ufuklar açıyoruz" dedi.

Bayraktar ayrıca, "Bu yeni takviyelerle Türkiye olarak dünyanın en modern ilk enerji filosu arasındaki yerimizi alıyoruz. Filomuz artık sadece sayıca değil, teknoloji, kapasite ve operasyonel etkinlik açısından da dünya çapında bir seviyeye ulaştı. Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefiyle çıktığımız bu yolda kararlılıkla ilerliyoruz. Milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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