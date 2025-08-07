Mavi Vatan'da Rum oyunu! Türkiye akamete uğrattı

5 Ağustos günü Rum Yönetimi yayımladığı yasadışı bir seyir ikaz duyurusuyla (NAVTEX) Cebelitarık bayraklı geminin "EMC" sualtı fiberoptik kablo projesi için yürüteceği deniz bilimsel araştırma faaliyetleri için Türk kıta sahanlığını da kapsayan bir alan yayımladı. Ancak; Rum tarafının bu oldubitti girişimi Türkiye tarafından süratle boşa çıkarıldı.

DENİZ KUVVETLERİ TEYAKKUZDA

Türk Deniz Kuvvetleri, bölgeye süratle Donanma unsurlarını sevkederken bir deniz karakol uçağıyla da "Fugro Gauss" adlı Cebelitarık bayraklı gemiye gerekli uyarıları yaptı. Gemi; Türkiye'nin rızası olmadan Türk kıta sahanlığında bilimsel faaliyet yürütemeyeceği hususunda ikaz edildi.

Eşzamanlı olarak, Rum tarafının gayrihukuki NAVTEX'inin geçersiz olduğu ilan edildi.

Hatırlanacağı üzere, 2024 Temmuz ayında da bu defa Yunanistan'ın benzeri bir oldubitti girişimi Kerpe açıklarında Türk donanma unsurlarınca önlenmişti.

DIŞİŞLERİ İKAZ ETTİ

Diplomatik kaynaklar; sözkonusu fiberoptik kablo projesi ile (Yunanistan ve Kıbrıs adası arasındaki) "Great Sea" elektrik enterkoneksiyon projelerinin birbirinden farklı olduğunu vurgularken, her iki projenin de aynı hukukî prosedüre tâbi olduğuna dikkat çektiler. Kaynaklar; 18 Mart 2020'de Birleşmiş Milletler'e kaydettirilen Türk kıta sahanlığından geçecek her türlü proje için uluslararası deniz hukuku uyarınca kıyı devleti olan Türkiye'nin muvafakatının alınması gerektiğini belirttiler.

Kaynaklar; proje sahibi Alman şirketin, bayrak ülkesinin bağlı bulunduğu Birleşik Krallık'ın ve bilfiil geminin işbirliği içinde davrandığının altını çizerek, Rum tarafının herkesçe bilinen oldubitti çabalarının ne sahada ne hukuken hiçbir sonuç doğurmayacağını anlaması gerektiğini hatırlattılar.

ULUSLARARASI HUKUK AÇIK

Hatırlanacağı üzere, 2024 yılında "Blue Raman" adlı ve Türk kıta sahanlığından geçen fiberoptik projesi gerekli diplomatik prosedürlerin takip edilmesi neticesiyle Türkiye'nin de muvafakatıyla başarıyla sonuçlanmıştı.

Buna mukabil; Yunanistan'ın benzeri prosedürleri tâkip etmekten kaçınması nedeniyle Girit ve Kıbrıs adaları arasına döşenmesi planlanan "Great Sea" enterkoneksiyon hattı ise Türkiye'nin kararlı duruşu nedeniyle sonuçsuz kalmıştı.

EKONOMİK FİZİBİLİTE DE ÖNEMLİ

Uzmanlar; bu tür sualtı projelerinde uluslararası hukuka riayet kadar ekonomik fizibilitenin de önemli olduğuna dikkat çektiler. Nitekim; sırf kağıt üzerinde görünen, ancak alternatiflerine oranla yüklü bütçeler gerektiren projelerin işbirliği değil gerginlik doğurduğuna işaret ettiler.