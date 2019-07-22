Bingöl'de terörden arananlar listesinden 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bingöl Yedisu ilçesi kırsalında dünkü operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'sinin, 'Terörden Arananlar Listesi'nde olduğu tespit edildi.
- AA
Bingöl Yedisu ilçesi kırsalında dünkü operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'sinin, "Terörden Arananlar Listesi"nde olduğu tespit edildi.
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