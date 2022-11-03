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  • 'Mavil Dil' paniği! 28 mahalle karantina altına alındı
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'Mavil Dil' paniği! 28 mahalle karantina altına alındı

Aydın'da 28 mahallede 'mavi dil hastalığı' nedeniyle karantina uygulandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce bölgede aşılama çalışması başlatıldığı, çalışmaların tamamlanmasının ardından önlemlerin kaldırılacağı öğrenildi.

AA3 Kasım 2022 Perşembe 07:31 - Güncelleme:
'Mavil Dil' paniği! 28 mahalle karantina altına alındı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde hayvanlarda görülen "mavi dil hastalığı" nedeniyle 28 mahalle karantina altına alındı.

Efeler ilçesindeki Baltaköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmedeki küçükbaş hayvanlarda, "mavi dil hastalığı" tespit edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hastalığın bulaşıcı olması nedeniyle yaklaşık 10 kilometrelik alanda karantina uygulaması başlatıldı.

Bu kapsamda Baltaköy, Armutlu, Bademli, Böcek, Çayyüzü, Çeştepe, Çiftlikköy, Doğan, Gölhisar, Ilıcabaşı, Işıklı, İmamköy, Kadıköy, Kocagür, Kozalaklı, Mesudiye, Ovaeymir, Pınardere, Savrandere, Serçeköy, Sıralılar, Şahnalı, Tepecik, Tepeköy, Yağcılar, Yeniköy ve Yılmazköy'e hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.

Ayrıca Çeştepe Mahallesi'nde bulunan "Efeler Belediyesi Hayvan Pazarı" da kapatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce bölgede aşılama çalışması başlatıldığı, çalışmaların tamamlanmasının ardından önlemlerin kaldırılacağı öğrenildi.

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