Maymun çiçeği hastalığı Türkiye'de nerede görüldü? Son dakika: Maymun çiçeği hangi ilde çıktı?

Türkiye'de ilk Maymun çiçeği vakası görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bir kişide maymun çiçeği hastalığının tespit edildiğini son dakika açıklamasıyla duyurdu. Bağışıklık sistemi yetersizliği olan 37 yaşındaki hasta tecrit edildi. Peki Maymun çiçeği hangi ilde çıktı? Maymun çiçeği hastalığı Türkiye'de nerede görüldü? İşte detaylar...

TÜRKİYE'DE İLK MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ VAKASI

Son dakika haberi: Türkiye'de ilk Maymun çiçeği vakası görüldü.

Koronavirüsten sonra yeni kabus olan Maymun çiçeği hastalığı ülkemizde 1 kişide çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Bağışıklık sistemi yetersizliği olan 37 yaşındaki hasta tecrit edildi. Başka bir vakaya rastlanmadı." açıklamasında bulundu.

Bakan Koca Twitter hesabından şöyle bir açıklama yaptı:

'HASTA 37 YAŞINDA, BAĞIŞIKLIK SISTEMI YETERSIZLIĞI VAR'

"Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. BİLİNDİĞİ GİBİ, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor."

MAYMUN ÇİÇEĞİ HANGİ İLDE ÇIKTI?

Maymun çiçeği vakasının hangi ilde görüldüğü henüz açıklanmadı. Gelişmeler geldikçe ayrıntılar haberimizde yer alacaktır.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

Maymun Çiçeği hastalığı ilk olarak Orta ve Batı Afrika'da tespit edildi. Viral bir zoonotik hastalık olan Maymun Çiçeği, 1958 yılında laboratuvar ortamında maymun kolonilerinde çiçek benzeri bir hastalığın tespit edilmesiyle literatürde yer aldı. Virüs ismini de buradan almaktadır. Peki maymun çiçeği nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Hastalığın kuluçka süresi de denilen enfeksiyondan semptomların başlangıcına kadar olan süre genellikle 6-13 gün olarak belirlendi. Ancak 5-21 gün olarak da değişebiliyor.

Hastalığın belirtileri iki döneme ayrılabilir:

- Ateş, yoğun baş ağrısı, lenfadenopati (lenf bezlerinin şişmesi), sırt ağrısı, kas ağrıları ve şiddetli halsizlik ile karakterize invazyon dönemi 0-5 gün arasında sürer. Lenfadenopati, başlangıçta benzer görünebilen diğer hastalıklarla (suçiçeği, kızamık, çiçek hastalığı) karşılaştırıldığında maymun çiçeği virüsü vakasının ayırt edici bir özelliğidir.

- Deri döküntüsü genellikle ateşin ortaya çıkmasından sonraki 1-3 gün içinde başlar. Döküntü, gövdeden ziyade yüz ve ekstremitelerde daha konsantre olma eğilimindedir. Döküntüler genelde yüzde başlayıp (vakaların %95'inde) ve avuç içlerini ve ayak tabanlarını (vakaların %75'inde) etkiler. Ayrıca oral mukozalar (vakaların %70'inde), genital bölge (%30) ve konjonktiva ile birlikte kornea da (%20) etkilenir. Döküntü, ardışık olarak maküllerden (düz tabanlı lezyonlar) papüllere (hafifçe kabarık sert lezyonlar), veziküllere (berrak sıvı ile dolu lezyonlar), püstüllere (sarımsı sıvı ile dolu lezyonlar) ve kuruyup dökülen kabuklara doğru değişiklik gösterir.

MAYMUN ÇİÇEĞİ NASIL BULAŞIR?

Maymun çiçeği virüsü, insanlar arasında öncelikle döküntülü lezyonlar veya vücut sıvıları ile doğrudan temas yoluyla yayılır. Maymun çiçeği virüsü, insanlar arasında sarılma gibi yakın temas sırasında da bulaşır.

Maymun çiçeği için kuluçka süresi 7 ila 21 gündür. Maymun çiçeğinin insandan insana bulaşması sadece yakın temasla gerçekleşir.

NORMAL ÇİÇEK AŞISI KORUMA SAĞLAYABİLİR

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, normal çiçek hastalığına karşı bir aşılama maymun çiçeğine karşı da etkili olabilir.