Maymun çiçeği vakalarında artış! DSÖ 'acil durum' ilan etti

Maymun çiçeği salgını, Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir sağlık acil durumu ilan edildi.

'Sağlık acil durumu' DSÖ'nün yayınlayabileceği en yüksek uyarıdır ve salgınlarda dünya çapındaki vaka artışını takip eder.

Karar, DSÖ'nün virüsle ilgili acil durum komitesinin ikinci toplantısının sonunda açıklandı.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 75 ülkeden 16.000'den fazla vakanın rapor edildiğini söyledi.

Şu anda DSÖ'nün bu tür iki 'acil durum' kararı daha var: Koronavirüs pandemisi ve çocuk felcini ortadan kaldırmaya yönelik devam eden çaba.