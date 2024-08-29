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Güncel

Maymun tarafından saldırıya uğrayan genç kız hastaneye kaldırıldı

Çorum'da bir maymunun dizinden ısırması sonucu yaralanan genç kız, hastaneye kaldırıldı.

AA29 Ağustos 2024 Perşembe 12:49 - Güncelleme:
Maymun tarafından saldırıya uğrayan genç kız hastaneye kaldırıldı
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Buharaevler Mahallesi Buharaevler 3. Cadde'deki bir evden kaçan maymun, işe gitmek için caddeden geçen Buse E.S'ye (19) saldırdı.

İhbar üzerine caddeye, sağlık görevlileri ile Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

GENÇ KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

Maymunun dizinden ısırması sonucu yaralanan Buse E.S, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yarasına pansuman yapılan genç kız, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bölgeden uzaklaşan maymunun yakalanması için Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

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