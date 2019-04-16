Mazbatasını alan HDP'li belediye başkanının ilk işi polis kulübelerini kaldırmak oldu
Terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP Diyarbakır’da seçimi kazanmıştı. HDP'li belediye başkanı, ilk olarak belediye binası önündeki polis kulübelerini kaldırttı.
Terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP Diyarbakır’da seçimi kazanmıştı. HDP'li belediye başkanı, ilk olarak belediye binası önündeki polis kulübelerini kaldırttı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önündeki polis kulübesi HDP’li başkanı rahatsız etti. Diyarbakır’da Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı, İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alıp, görevine başladı.
POLİSTEN RAHATSIZ OLDU!
Büyükşehir Belediye binası önüne 1 Kasım 2016 tarihinde kurulan polis kulübeleri Mızraklı'nın talimatıyla zabıta ekiplerince kaldırıldı.
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