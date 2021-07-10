Mazlumlar yol gözlüyor! Türkiye'nin iyilik elçileri yeryüzüne dağılıyor

10 Temmuz 2021 Cumartesi 18:17 - Güncelleme: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 18:17

Hem devlet hem de sivil yardım kuruluşları aracılığıyla mazlum coğrafyalarda milyonlarca insana yardım elini uzatacak.

Dünya ve Türkiye salgın hastalık Covid19 pandemisi sebebiyle zor zamanlardan geçtiği bu dönemde bile sivil toplum kuruluşları ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı.

Türkiye'de kronik hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahipleri de payına düşen sıkıntıyı bu dönemde yoğun olarak hissetti.

Deniz Feneri, 23 yılın verdiği tecrübe ile bu yıl da yine mazlumların yanında olacak; kurbanlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için "Kurbanlarınız Yoksulların Bayramı Olsun" sloganıyla dünyanın 30 ülke ve bölgesine yola çıkacak.

Derneğin bu bayram belirlemiş olduğu kurban bedeli ise Yurt dışında 880 TL olurken yurt içi ve Suriye'de vekalet ücreti 1650 TL olarak belirlendi.

Ayrıca Filistin'de 2500 TL olan kurbanlık fiyatı Yemen, Lübnan ve Balkanlarda 1400TL olarak açıklandı.

Vekalet yoluyla kurbanlarını derneğe bağışlamak isteyen hayırseverler, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Kurban bedelinin yurt dışında 880 TL olarak belirlendiği kampanya kapsamında geçen yıl binlerce hisse kesen Deniz Feneri'nin Genel Başkanı Av Mehmet Cengiz yaptığı kısa açıklamada şunları söyledi " Kurbanların bir bölümünün Türkiye'de, bir bölümünün de yurt dışında açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olarak yaşandığı ülkelerde kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak" dedi.

Peki Deniz Feneri Derneği Ne yapacak?

Yüzyılın iyilik hareketi, 2021 yılı Kurban çalışması kapsamında Türkiye ile birlikte 30 ülke ve bölgede kurban bağışlarını sahiplerine ulaştıracak.

Bu yıl da kurban vesilesiyle yeryüzüne dağılacak iyilik elçileri, kendilerini dört gözle bekleyen kardeşlerine sadece kurban eti götürerek değil, aynı zamanda hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik çeşitli projelerle de destek olmaya devam edecek.

Derneğin kurban organizasyonunda önceliği, mülteci kampları, savaş, doğal afet, kronik açlık ve yoksulluk bölgeleri ile yaşlılar, kimsesizler, dullar, yetimhaneler, okullar ve hastanelere verilecek.

Bu kapsamda Suriye, Filistin, Somali, Kenya, Yemen, Bangladeş ve Arakan ön planda tutulacak.

3 Kıtada Kurban Organizasyonu Afrika'dan Balkanlara, Güneydoğu Asya'dan Ortadoğu'ya kadar üç kıtada ihtiyaç sahiplerine ve yetimlere ulaşacak olan derneğin bu yıl kurban çalışmaları için ziyaret edeceği bazı ülke ve bölgeler şunlar: Uganda, Etiyopya, Kenya, Somali, Fildişi Sahilleri, Tanzanya.

Kurbanlıklar Nasıl Kesiliyor?

Kurbanlıklar Deniz Feneri görevlilerince kesim yapılacak olan ülke ve bölgelerde kurban olma özelliklerine uygun olarak satın alınır.

Kurbanlıklar İslami usullere uygun olarak kesilir.

Kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine elden dağıtılır.

Kurban kesimlerinin gerçekleştiğine dair bilgi, kısa mesaj ile vekalet sahiplerine iletilir.

Ayrıca kurban kesimi sırasında alınan video da link olarak vekalet sahibinin cep telefonuna gönderilir.

Kurbanınızı Nasıl Bağışlayabilirsiniz?

Bağışlar, Deniz Feneri Derneği'nin merkezlerine gidilerek elden, internet üzerinden online olarak ya da kurumun 0212 414 60 60 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alınarak yapılabilecek.