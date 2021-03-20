MB eski başkanı Ağbal'dan görevden alınmasına ilişkin açıklama

AA 20 Mart 2021 Cumartesi 10:40 - Güncelleme: 20 Mart 2021 Cumartesi 10:45

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eski başkanı Naci Ağbal, görevden alınmasına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibarıyla görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile TCMB Başkanlığı görevinden alınan Ağbal, Twitter hesabından paylaştığı tweette şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibarıyla görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin."