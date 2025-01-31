MEB, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün yıl dönümünde etkinlikler düzenleyecek

MEB'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl etkinlikler kapsamında öğrencilerin İstiklal Marşı'nın derin anlamını ve Kurtuluş Savaşı'nın tarihsel önemini kavraması, geçmiş ile gelecek arasında milli manevi ve tarihi bağlar kurması, milli bilincini güçlendirmesi amacıyla "İstiklal Marşı" konulu resim yarışması düzenlenecek.

Ayrıca ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında "İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması" gerçekleştirilecek.



Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) ortaöğretim öğrencileri arasında milli ve manevi değerleri yansıtan "Bir yıldız, bir hilal, ilelebet istiklal" temalı kompozisyon yarışması yapılacak.

Ayrıca öğrencilerin yeni bilgiler edinme, hızlı düşünme, doğru karar verme yeteneklerini sergilemeleri için İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy ile ilgili çevrim içi bilgi yarışması düzenlenecek.



- ÖĞRETMENLER DE FOTOĞRAF YARIŞMASINA KATILABİLECEK

Türkiye ve KKTC'deki öğretmenlere yönelik "Bir yıldız, bir hilal, ilelebet istiklal" temalı fotoğraf yarışması da organize edilecek.

Yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve öğretmenler, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce düzenlenecek "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programında ödüllendirilecek.

Dereceye giren öğrenci eserleri, dijital ortamda yayımlanacak.

Yarışmalara, KKTC'den öğrenciler ve öğretmenler de ilk kez katılacak.



- 12 MART'A ÖZEL PROGRAM SENARYOSU HAZIRLANIYOR

Okul törenleri ve yarışmaların yanı sıra gün kapsamında güzel sanatlar lisesi müzik ve tiyatro bölümü öğrencilerinin de yer alacağı özel program hazırlanıyor. Öğretmenler tarafından program senaryosu yazılacak.

Milli ve manevi duyguları pekiştiren etkinliklerle gerçekleştirilecek programın TRT'de canlı yayınlanması planlanıyor.

- 14 FARKLI İLDEKİ ÖĞRENCİLER, İSTİKLAL MARŞI'NIN 10 KITASINI SESLENDİRECEK

İstiklal Marşı programında yayınlanmak üzere milli mücadelede etkin olan İstanbul, Samsun, Amasya, Sivas, Erzurum, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, İzmir, Çanakkale, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa olmak üzere 14 ildeki öğrencilerle tarihi mekanlarda yapılan çekimler birleştirilerek 10 kıtanın okunduğu video hazırlanacak.

Bakanlık ayrıca, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasında yer alan kelimelerin anlamlarını içeren alfabetik sıraya göre düzenlenmiş "sözlükçe"nin hazırlık çalışmalarını yürütüyor. Bunun yanı sıra günün anlamına özel editoryal kitap da hazırlanıyor.