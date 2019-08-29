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MEB atama sonuçları 2019 belli oldu mu? Eş durumu atama sonuçları sorgulama ekranı

MEB atama sonuçları 2019 belli oldu mu? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Eş durumu atama sonuçları sorgulama ekranı da merak ediliyor. Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 5-9 Ağustos 2019 tarihleri arasında alındı. Mazerete bağlı yer değiştirme başvuru işlemleri ise 22 Ağustos'ta başladı 27 Ağustos tarihinde sona erdi. Kadrolu öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme atamaları ise bugün gerçekleştirilecek. MEB atama sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

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MEB atama sonuçları 2019 belli oldu mu? sorusunun yanıtı güncel bir şekilde araştırılıyor. Eş durumu atama sonuçları sorgulama ekranı da merak ediliyor.  Kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme tercih işlemleri 27 ağustos tarihinde sona erdi. Özür grubu olarakta bilinen öğretmen yer değiştirme atamaları  ise bugün yapılacak. MEB atama sonuçları 2019 sorgulama ekranına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar... 
 
MEB ATAMA SONUÇLARI 2019 BELLİ OLDU MU? 
MEB atama sonuçları henüz belli olmadı. MEB atama sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 
 
İlişik kesme işlemleri ise 2 Eylül 2019 tarihinden itibaren yapılabilecek.
 
 

EŞ DURUMU ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

 
MEBBİS GİRİŞ NASIL YAPILIR?
 
MEBBİS'e giriş yapmak için mebbis.meb.gov.tr adresine girilmesi gerekiyor. Bu sayfa üzerinden sizin için belirlenmiş olan kullanıcı adı, şifre ve güvenlik kodunu yazarak kolaylıkla MEBBİS anasayfasına erişilebiliyor.
 
Gerek öğrenciler gerekse veliler haberimizdeki mebbis giriş için tıklayınız ve işlemlerinizi rahatlıkla yapın. Mebbis; Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri’nin kısa adıdır. Yani Milli Eğitim Bakanlığı’nın sağladığı tüm hizmetler ve olanaklar Mebbis üzerinden yapılabiliyor. Mebbis öğretmen girişi modülü ile öğretmenler, müdürler, idari personel, öğrenciler ve veliler işlem yapabilmektedir.
 
 
ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPABİLİRİM?
 
MEBBİS ve e-okul şifreleri ile alakalı sorunları, ilçe yöneticileri, kurum yetkilileriyle telefonla görüşüp çözmekteydiler. Ancak güvenlik zafiyeti oluşmaması için artık MEBBİS şifresi ve E okul veli bilgilendirme sistemi şifrelerini unutanlar ve kaybedenlerin şifreleri kendilerine telefon ile verilmeyecek, şifre beklentilerini çalıştıkları kurumun resmi e-posta adresinden şifremi unuttum şeklinde istekte bulunup, aynı gün içerisinde yeni şifresi kendisine e-posta yoluyla bildirilecektir.
 

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