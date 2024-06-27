İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2024 Perşembe / 21 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8653
  • EURO
    35,3321
  • ALTIN
    2457.51
  • BIST100
    10663.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

MEB, Bakan Tekin ile ilgili iddiayı yalanladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bir televizyon kanalında yayınlanan, Bakan Yusuf Tekin'in, 'Telefon yazışmasında il müdüründen öğrenci için torpil istediği'ne ilişkin haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA27 Haziran 2024 Perşembe 17:13 - Güncelleme:
MEB, Bakan Tekin ile ilgili iddiayı yalanladı
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir televizyon kanalında "Milli Eğitim Bakanı, il milli eğitim müdürüne yetenek sınavına girecek bir öğrencinin belgesini gönderdi, 'Yardımcı olabilir misin' diye sordu" ve "Telefon yazışmasında il müdüründen öğrenci için torpil istedi" iddialarının yer aldığı bir haber yayınlandığı hatırlatıldı.

Haberin tamamen asılsız olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu haberde iddia edildiği gibi Sayın Bakan'ımızın böyle bir yazışması kesinlikle olmamıştır. İlgili yayın kuruluşuna bu durum iletilmiş, hukuki süreçlerin yürütüleceği bilgileri paylaşılmış ve bunun üzerine bahsi geçen haberin yayından kaldırıldığı bilgisi Bakanlığımızla paylaşılmıştır. Basın meslek ilkelerine aykırı bu haber dolayısıyla adı geçen medya kuruluşunu ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı'na yönelik bu iftiradan dolayı Türk milletinden özür dilemeye davet ediyoruz. Ancak bu yalan haberin sosyal medya başta olmak üzere farklı mecralardaki yayılımı devam etmiştir.

Şu bilinmelidir ki hemen her platformda Bakanlığımıza dönük karalama ve iftira kampanyası yürüterek kamuoyunun güvenini sarsmaya yönelik tutum sergileyen ve Sayın Bakan'ımıza sistematik itibar suikastı maksadıyla haber yapanlar ve bu yalan haberi yayımlayanlar hakkında Bakanlığımızca yasal işlem başlatılacaktır. Toplumu yalan, yanlış, iftira ve tezviratlarla manipüle eden bu ve benzeri kuruluşlara vatandaşlarımızca itibar edilmemesi önem arz etmektedir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.