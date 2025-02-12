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MEB, bursluluk sınavına ilişkin merak edilen 20 soruyu cevapladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 27 Nisan'da gerçekleştirilecek 'İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na' (İOKBS) ilişkin merak edilen 20 soruyu cevapladı.

AA12 Şubat 2025 Çarşamba 13:38 - Güncelleme:
MEB, bursluluk sınavına ilişkin merak edilen 20 soruyu cevapladı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İOKBS'nin başvuru ve uygulama kılavuzunun yayımlanmasının ardından, sınava başvuru süreci, sınavın nasıl gerçekleştirileceği ve istenen belgeler gibi tüm detaylar hakkında öğrenciler ve aileler için bilgilendirmede bulunuldu.

En çok merak edilen 20 soruya yanıt verilen bilgilendirmeye göre, 27 Nisan'da düzenlenecek sınav için başvurular 3 Mart'a kadar yapılabilecek.

Sınav, saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Sınavda tüm sınıf seviyelerinde dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika olarak uygulanacak.

Aileler ve öğrenciler, sınava ilişkin sıkça sorulan soruların cevaplarına "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

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