MEB duyurdu: Öğretmenler için Kariyer Basamakları Kılavuzu yayımlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kılavuzda, öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin iş ve işlemler ile başvuru şartları ve takvim ilan edildi. Kılavuza göre, uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı için eğitim programlarına başvurular, 25 Aralık 2024 - 1 Ocak 2025 tarihleri arasında 'https://mebbis.meb.gov.tr' adresi üzerinden yapılacak. Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı sertifikaları, 27 Aralık'tan itibaren düzenlenecek. Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı verilenler, sertifikalarının düzenlendiği tarihten itibaren öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanacak. Uzman ve başöğretmen ünvanları için düzenlenecek eğitim programı uzaktan eğitim yöntemiyle 'Öğretmen Bilişim Ağı' üzerinden yapılacak.

Öte yandan kılavuza Bakanlığın internet sitesinden erişilebiliyor.