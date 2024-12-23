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MEB duyurdu: Öğretmenler için Kariyer Basamakları Kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), '2024 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz'u yayımladı. Kılavuzda, öğretmenlerin uzman öğretmen ve başöğretmen unvanlarına ilişkin başvuru şartları, işleyiş süreçleri ve takvime yer verildi.

DHA23 Aralık 2024 Pazartesi 23:20 - Güncelleme:
MEB duyurdu: Öğretmenler için Kariyer Basamakları Kılavuzu yayımlandı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kılavuzda, öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin iş ve işlemler ile başvuru şartları ve takvim ilan edildi. Kılavuza göre, uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı için eğitim programlarına başvurular, 25 Aralık 2024 - 1 Ocak 2025 tarihleri arasında 'https://mebbis.meb.gov.tr' adresi üzerinden yapılacak. Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı sertifikaları, 27 Aralık'tan itibaren düzenlenecek. Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı verilenler, sertifikalarının düzenlendiği tarihten itibaren öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanacak. Uzman ve başöğretmen ünvanları için düzenlenecek eğitim programı uzaktan eğitim yöntemiyle 'Öğretmen Bilişim Ağı' üzerinden yapılacak.

Öte yandan kılavuza Bakanlığın internet sitesinden erişilebiliyor.

  • Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları kılavuzu
  • milli eğitim bakanlığı

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