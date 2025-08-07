İSTANBUL 30°C / 24°C
Güncel

MEB duyurdu! Öğretmenlere yeni başvuru imkanı

Milli Eğitim Bakanlığı, ataması gerçekleşmeyen öğretmenlerin mazeretlerinin bulunduğu yere atanmak üzere 9 Ağustos saat 23.59'a yeniden başvuru yapabileceğini duyurdu.

7 Ağustos 2025 Perşembe 16:26
MEB duyurdu! Öğretmenlere yeni başvuru imkanı
ABONE OL

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yaz tatili döneminde öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri kapsamında başvuruda bulunan ancak ataması gerçekleşmeyen öğretmenler için mazeretlerinin bulunduğu yere atanmak üzere yeniden başvuru imkanı tanıdı. Duyuru kapsamında ataması gerçekleşmeyen öğretmenlerin başvuruları 7-9 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "2025 yaz tatili öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu kapsamında ataması gerçekleşmeyen öğretmenlerin mazeretlerinin bulunduğu yere atamaları yapılmak üzere başvuruları alınacaktır. Bu kapsamda bulunan öğretmenlerimiz, 9 Ağustos 2025 saat 23.59'a kadar sonuç sayfasından başvuruda bulunabilir" ifadelerine yer verildi.

