İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Haziran 2026 Pazartesi / 7 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,4665
  • EURO
    53,2225
  • ALTIN
    6263.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MEB duyurdu: Öğretmenlerin mazeret tayin başvuruları başlıyor
Güncel

MEB duyurdu: Öğretmenlerin mazeret tayin başvuruları başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2026 yılı yaz tatili döneminde öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyurusu yayımlandı.

AA22 Haziran 2026 Pazartesi 10:27 - Güncelleme:
MEB duyurdu: Öğretmenlerin mazeret tayin başvuruları başlıyor
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, duyuru kapsamında öğretmenler, il içinde ilçe grupları arasında veya iller arasında mazeretlerine bağlı yer değişikliği başvurusunda bulunabilecek.

Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlere bağlı yer değiştirme başvuruları, iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek.

Öğretmenler, birinci aşamada 13-24 Temmuz 2026 tarihlerinde mazeretlerini belgeleriyle sisteme yükleyerek ön başvuruda bulunacak.

Ön başvurusu onaylanan öğretmenlerden il içinde ilçe grupları arasında yer değişikliği talebinde bulunanlar, 27-29 Temmuz 2026 tarihlerinde tercih başvurusu yapabilecek. Bu kapsamdaki atamalar, 30 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak.

İller arasında mazerete bağlı yer değişikliği talebinde bulunan öğretmenler ise 4-7 Ağustos 2026 tarihlerinde tercih başvurusunda bulunabilecek. Bu kapsamdaki atamalar, 11 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Duyuruya ilişkin detaylı bilgiye, "https://personel.meb.gov.tr/www/2026-yili-yaz-tatili-ogretmenlerin-mazerete-bagli-yer-degistirme-duyurusu/icerik/1736" web adresinden ulaşılabilecek.

  • MEB yaz tatili
  • öğretmen yer değişimi
  • 2026 duyuru

ÖNERİLEN VİDEO

Üç kişi hayatını kaybetti: Yüksekova'daki feci kaza kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.