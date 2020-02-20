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MEB ek atama yapılacak mı? 20 bin ek öğretmen ataması ne zaman?

MEB ek atama yapılacak mı? 20 bin ek öğretmen ataması ne zaman? gibi soruların yanıtları binlerce öğretmen adayı tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili “Gençlerin beklentileri var. Biz de bu konuda son derece büyük bir gayret sarf ediyoruz. Ben burada sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın Maliye Bakanımıza özel bir teşekkür borçluyum. Bu dönem 20 bin ek atama daha gelecek inşallah.” dedi. 20 bin ek öğretmen atamasına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

20 Şubat 2020 Perşembe  11:25 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 11:25

MEB ek atama yapılacak mı? 20 bin ek öğretmen ataması ne zaman? soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Binlerce öğretmen adayı ek atama bekliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ek öğretmen ataması konusunda açıklama yapması büyük bir heyecanla bekleniyordu. Heyecanla beklenen ek atama açıklaması az önce geldi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 20 bin ek öğretmen ataması yapılacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Anadolu Ajansı Editör Masası’na konuk oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili “Gençlerin beklentileri var. Biz de bu konuda son derece büyük bir gayret sarf ediyoruz. Ben burada sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın Maliye Bakanımıza özel bir teşekkür borçluyum. Bu dönem 20 bin ek atama daha gelecek inşallah.” dedi. 

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yenilenen Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) ilişkin, "Çocuğa özel deneme sınavı yapılabiliyor. Her şey kişiye özel. Dünyada 2-3 ülkede varsa biri Türkiye'de." dedi.

"20 BİN EK ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 20 bin ek öğretmen ataması yapılacağını açıkladı.

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