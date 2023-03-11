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MEB iddiaları yalanladı: İtibar suikastına asla izin verilmeyecektir!

Deprem bölgesinden satın alınan çadırların Bursa'ya getirilerek üzerine logo basıldığı ve yeniden bölgeye gönderildiğine ilişkin iddialar hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'İtibar suikastına dönüştürülmesine asla izin verilmeyecektir.' ifadelerine yer verildi.

11 Mart 2023 Cumartesi 17:00 - Güncelleme:
MEB iddiaları yalanladı: İtibar suikastına asla izin verilmeyecektir!
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Milli Eğitim Bakanlığı, deprem bölgesinden satın alınan çadırların Bursa'ya getirilerek üzerine logo basıldığı ve yeniden bölgeye gönderildiğine ilişkin iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

Bakanlık tarafından, bazı basın yayın organlarında yer alan iddialara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Söz konusu iddialarla ilgili şikayetler Bakanlığa ulaştıktan sonra konunun incelenmesi için müfettiş görevlendirildiği ve konunun hassasiyetine binaen şeffaflık ilkesi gereği soruşturma başlatıldığı bilgisinin kamuoyu ile paylaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan, deprem bölgesinden satın alınan çadırların Bursa'ya getirilerek üzerine logo basıldığı ve yeniden bölgeye gönderildiğine ilişkin iddialar doğru değildir.

Söz konusu iddialarla ilgili şikâyetler Bakanlığımıza ulaştıktan sonra konunun incelenmesi için müfettiş görevlendirilmiş ve konunun hassasiyetine binaen şeffaflık ilkesi gereği soruşturma başlatıldığı bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bakanlığımıza ulaşan her türlü şikâyet ve iddia detaylı olarak araştırılmaktadır. Bu süreçte Bursa'da soruşturma için görevlendirilen müfettişlerimizin yaptığı tahkikatta söz konusu iddiaların asılsız olduğu tespit edilmiştir.

Bu süreçte bir sendika tarafından kanıta dayalı olmadan ortaya atılan iddia ve 'sosyal medya dedikodusu' ile depremzedeler için canla başla çalışan, gecesini gündüzüne katarak üreten ve deprem yaralarını sarmaya çalışan meslek liselerimizin öğretmen, öğrenci ve yöneticilerine yönelik bir karalama kampanyası yürütülmüştür.

Öğretmen ve öğrencilerimizin bu özverili çalışmaları, verdikleri emekler karşılığında böylesi asılsız ve maksatlı iddialara maruz kalmaları son derece üzücü olmuştur. Hiç kimsenin bu özverili ve içten gayrete leke sürmesine, süreci bir karalama kampanyası ve itibar suikastına dönüştürülmesine asla izin verilmeyecektir.

Hiçbir somut delile dayanmayan iddialarla eğitim kurumlarımıza yönelik karalama kampanyası yürütenler hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır.

Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.

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