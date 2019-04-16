MEB ile işbirliği başlatıldı: Nükleer meslek lisesi geliyor

Nükleer teknolojiler fuarı ATOMEXPO, Rusya'nın Soçi kentinde dün başladı. 70 ülkeden 3 bin 600 katılımcıyı ağırlayan fuarda Türkiye'yi temsilen Dere, Akkuyu'da görev alacak teknik personel ihtiyacının karşılanması amacıyla Rusya'ya gönderilen öğrencilerden 35'inin geçen yıl, 53'ünün de bu yıl mezun olduğunu belirterek, "Bu öğrencilerimiz Türkiye'de yüksek lisans düzeyinde denklik aldılar. 2020'de yüksek lisans olmak üzere 25 öğrenci daha göndereceğiz" diye konuştu.

TEKNİSYENE İHTİYAÇ VAR

Türk üniversiteleri ile Rus üniversitelerinin işbirliği yapacaklarına dikkat çeken Dere, "Rus üniversitelerinin verdiği nükleer santral operatörlüğü eğitimini de yerlileştireceğiz. Çünkü Türkiye'de nükleer santral operatörlüğü eğitimi yok. Önlisans programlarının oluşturulması gerekiyor" şeklinde konuştu. Dere, teknik personel eksiğinin giderilmesi için Türkiye'de nükleer alanda teknik lise kurulmasına yönelik Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışmalar başlatıldığını ve lisenin önümüzdeki eğitim-öğretim yılına yetiştirilmeye çalışıldığını anlattı.

Dere, şöyle devam etti: "Teknik personel açığının giderilmesi için teknik lisenin oluşturulması gerekiyor, çünkü binlerce teknisyene ihtiyacımız var. Müfredatı Ruslarla ortaklaşa belirliyoruz. Ruslardan teknik destek alacağız. Çünkü sonuçta mezunlarımız Akkuyu'da çalışacak. Onların talep ettiği yeterliliği verebilecek bir eğitim planlıyoruz. Teknisyenler yetiştireceğiz. Açılacak lisenin yeri henüz belli değil. Yetişirse önümüzdeki öğretim yılına, yetişmezse sonraki öğretim yılına planlıyoruz. Program mevcut liselere monte edilecek bir modül şeklinde de olabilir. Teknik düzeyde bunlar hâlâ çalışılıyor."

Sabah'ın haberine göre, Türk sanayisini malzeme ve ekipman anlamında yerlileştirme çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Dere, "Burada çok büyük iş imkanları var. Türk sanayisinin buradan hem iş alması hem de teknolojiyi öğrenmesi gerekiyor. Sadece nükleer alana özgü ek sertifikasyon ihtiyaçları var. Onların alınması için çalışmalarımız var. Nükleer santral kümesi kurduk Ankara Sanayi Odası bünyesinde" değerlendirmesinde bulundu.

TÜRK TARAFINDAN İZİNSİZ SATIŞ YAPMAYIZ

Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom'un Başkanı Aleksey Lihaçev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinin yüzde 49'luk hissesinin satışı konusunda Türkiye'deki özel ve devlet şirketleriyle görüşmelerin sürdüğünü duyurdu. Lihaçev, "Projenin yüzde 49'una kadarının satışını yapmaya hazırız. Türk tarafının izni olmadan bunun yapılması mümkün değil" dedi.