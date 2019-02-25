MEB ile SSB arasında Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü imzalandı

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü imzalandı.

Söz konusu protokolün; endüstriyel otomasyon teknolojisi, gemi yapımı, tasarım teknolojisi, uçak bakım, büyük veri, yapay zeka, siber güvenlik, uçak teknolojisi, aviyonik sistemler gibi konu ve alanlarda öğretmelerin eğitimi ve kapasite geliştirilmesiyle başlayacağı belirtildi.

Düzenlenen imza töreniyle temelleri atılan programın, öğrencilerin de dahil olacağı bir süreç ile ortaöğretimde meslekî eğitimin güçlendirilmesi, uzmanlar yetiştirilmesi ve savunma sanayiine dair farkındalığın artırılmasını da kapsayan geniş kapsamlı bir çalışmaya dönüşmesi amaçlanıyor.

İmzalanan protokol, ilk etapta bilişim teknolojisi, elektrik elektronik teknolojisi, endüstriyel otomasyon teknolojisi, gemi yapımı, makine teknolojisi, metal teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, tasarım teknolojisi, uçak bakım, yenilenebilir enerji teknolojisi, uçak teknolojisi ile büyük veri, yapay zeka, siber güvenlik ve aviyonik sistemler gibi konuları kapsayacak.

YENİ BİR EKOSİSTEM İNŞA EDİLİYOR

MEB ile SSB arasında imzalanan protokolün ilk adımlarından birinin, savunma sanayii ve meslek eğitimi alanında yeni bir ekosistem inşa etmek olduğu açıklandı.

SSB ve MEB iş birliğine ilişkin ana protokol özelliğine sahip olan Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü, kapsamı ve temaları itibarıyla da alanında bir ilk niteliği taşıyor.

Ana protokole referansla birçok alt protokolün de imzalanma sürecinde olduğu açıklanırken, Savunma Teknolojileri Mühendislik (STM) ve Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MTEGM) arasında bir alt protokolün devreye sokulacağı ve diğerlerinin de kısa süre içerisinde imzalanacağı belirtildi.

SAVUNMA SANAYİİ İLE ORTAÖĞRETİM BİR ARAYA GELİYOR

Savunma sanayii ve ortaöğretim süreçlerini bir araya getiren protokol, mevcut uzmanlıkların derinleşmesi, yeni uzmanlar yetiştirilmesi ile imkân ve kapasitelerin artırılmasını hedefliyor.

İnşa edilecek ekosistem sayesinde, MEB’in insan kaynağı ile SSB ve iştirakçi firmaların uzmanlığının ve kapasitesinin bir araya gelmesi öngörülürken, geleceğin mühendisleri, analistleri ve tasarımcılarının söz konusu iş birliğinin sonucunda Türkiye’ye bir katma değer olarak dönmesi bekleniyor.

Parlak ve zeki öğrencilere henüz ortaöğretimdeyken ulaşma imkânı sağlayacak ve teknoloji, yaratıcılık ile yenilik gibi alanlarda insan kaynağına yatırım yapmaya yönelik somut adımlar atılacak olan bu süreç, zaman kaybını azaltmasının yanı sıra öğretmenler tarafından doğrudan alanında başarıyla öne çıkmış savunma sanayii kurumlarından bilgi alma ve tecrübe paylaşımı fırsatını sunacak.

YAPAY ZEKA VE BÜYÜK VERİ ÖZEL OLARAK ELE ALINDI

MEB ve SSB arasındaki görüşmelerde yapay zeka, büyük veri ve siber güvenlik konularının özel olarak ele alındığı bilgisine ulaşılırken, bu alanlarda mevcut durumun gözden geçirildiği ve ortak çalışmaların başlatılmasının söz konusu olduğu ifade edildi.

SSB’NİN ÇALIŞMALARI HIZLANDI

2017 yılı sonunda Cumhurbaşkanlığına bağlanan ve 600’den fazla projeyi sürdüren SSB, Savunma Sanayii İcra Komitesi Başkanlığını yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda ortaöğretim öğretmen ve öğrencilerine yönelik çalışmalarını artırdı.

İlerleyen süreçte liselere yönelik çalışmalarını katlayacak olan SSB, savunma sanayiine yönelik farkındalık çalışmalarına da ağırlık verecek.

İnsan kaynağına yapılan doğrudan yatırımlar sayesinde hem Türkiye’nin savunma ihtiyaçlarının yerli ve millî kaynaklardan sağlanmasının artırılması hem de SSB’nin teknolojik kalkınmaya ve ihracata sağladığı katkının daha da artırılması hedefleniyor.

MEB İLE ASELSAN ARASINDA DA PROTOKOL İMZALANMIŞTI

Daha önce MEB ile ASELSAN arasında da iş birliğine yönelik bir protokol imzalanmış ve protokolde savunma sanayiine yönelik nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla yapılacak çalışmalar belirlenmişti.

Protokol kapsamında, ASELSAN’ın ortaöğretim alanında savunma sanayii sistemlerine yönelik ilk Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi’ni kuracağı noktasında karar alınmıştı.