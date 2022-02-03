MEB ile TOBB arasında 'Ulusal Eğitime Katkı Protokolü' imzalandı

AA 3 Şubat 2022 Perşembe 16:32 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 16:32

TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda düzenlenen protokol imza törenine, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı.

Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada, memleketin öncelikli meselesinin eğitim olduğuna inandıklarını, bu vizyonla yeni okullar kazandırmaya ihtiyaç duyulduğunu gördüklerini söyledi.

TOBB'un bugüne kadar 1,9 milyar liralık okul yatırımı yaptığını aktaran Hisarcıklıoğlu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi için de 1 milyar 175 milyon liralık eğitim yatırımı gerçekleştirdiklerini bildirdi. Hisarcıklıoğlu, "Özetle, TOBB olarak, eğitime yönelik yapmış olduğumuz tüm yatımların ve desteklerin toplam hacmi 3 milyar 587 milyon liraya ulaştı." dedi.

- "20 YILDIR GÜNDEMİMİZDE BULUNAN HAYALİMİZ GERÇEK OLDU"



Hisarcıklıoğlu, nitelikli çalışan bulamamaktan, mesleki eğitimin ihtiyaçları karşılamamasından hep şikayet ettiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Mesleki eğitimde kamu-özel sektör iş birliğini artırmak, özel sektörün rolünü güçlendirmek istiyorduk. Mesleki eğitim, özel sektörün insan kaynağını karşılamada en önemli vasıta olsun istiyorduk. 20 yıldır gündemimizde bulunan hayalimiz gerçek oldu. Sağ olsun Sayın Bakan'ımız Mahmut Özer'den bu konuda hem büyük destek hem de önemli icraatlar gördük. Mesleki eğitimi cazip hale getirmek üzere, kendisinin Bakan yardımcılığı döneminde imzalanan ve Bakanlığı döneminde de hızlanarak devam eden bir ilki hayata geçirdik. Milli Eğitim Bakanlığımız ve TOBB ETÜ ile birlikte hazırladığımız Mesleki Eğitimde İş Birliği Protokolü ile mesleki eğitimde reform hareketini, kıymetli Bakan'ımız ile birlikte başlattık. Böylece, 81 ildeki 116 mesleki ve teknik Anadolu lisesini, gençlerimiz için umut ve uzmanlık kapısı haline getirdik. LGS 2021'de Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamındaki okullarımızdaki doluluk oranı yüzde 96 oldu ve bu okulların tercih edilme anlamındaki başarısını gösterdi."

- "MESLEĞİM HAYATIM İŞ VE STAJ PROGRAMI PROTOKOLÜ" DE İMZALANDI

Törende, "Ulusal Eğitime Katkı Protokolü"nün yanı sıra "Mesleğim Hayatım İş ve Staj Programı Protokolü"nü de imzaladıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Bu kapsamda, Türkiye'nin büyük şirketlerini bu programdan yararlanmaya, meslek lisesi ve mesleki eğitim merkezlerinden stajyer öğrenci ve mezun almaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İmzalanan protokollerin önemine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:



"81 İlde 81 Okul Projemizin sonuna geliyoruz ama burada durmuyoruz. Yeni ve daha büyük bir işe girişiyoruz. 154 ilçede 154 yeni okul için harekete geçiyoruz. Odalarımızın ve borsalarımızın faaliyet gösterdiği 154 ilçemize daha yeni okullar kazandırıyoruz. İlçelerimize hayırlı ve uğurlu olsun."

TOBB'un 1956'daki Genel Kurulunda divan heyetine "Üç talebe okutulsun" önergesi verildiğini, başkanın "Birliğimiz daha bu kabil teşebbüslere para ayıracak kadar imkana malik değildir. İnşallah ileride binlerce genci okutabilir." dediğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, şunları dile getirdi:

"Bu cevap aynı zamanda, gelecekte ulaşılmak istenen hedefleri de işaret etmektir. İşte, TOBB yönetim kurulunda birlikte görev yaptığım, kıymetli arkadaşlarımın da vizyonları ve kararlılığıyla bunu başardık. Hamdolsun, bir zamanlar uzak birer hedef olarak duran eğitim ve sosyal sorumluluk projelerini, bugün gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz."

- "BUGÜNE KADAR 153 EĞİTİM TESİSİ KAZANDIRDIK"

Hisarcıklıoğlu, bugüne kadar 153 eğitim tesisini ülkeye kazandırdıklarını, protokolü imzalanan 154 yeni okulla bu sayıyı 307 ulaştıracaklarını söyledi.

Eğitime yapılan yatırımdan asla zarar edilmeyeceğinin bilinciyle çalıştıklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Türkiye'nin girişimci gücü olarak, ülkemizin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz." dedi.