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Bakanlıktan Kılıçdaroğlu'na tepki: Danıştay kararını açıklamaya davet ediyoruz

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), atama süreçlerindeki mülakatlar konusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 'atıfta bulunulduğu gibi bir Danıştay kararı olmadığını' bildirdi.

AA30 Aralık 2021 Perşembe 11:22 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 11:44
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Bakanlık, Kılıçdaroğlu'nun 15 bin öğretmen ataması sözlü sınav sürecine yönelik ifadelerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun öğretmen atama sürecinde gerçekleştirilen sözlü sınava yönelik açıklamasıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirme gereğinin ortaya çıktığı belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nın, "Danıştayın verdiği bir karar var. Mülakatta artı 3 eksi 3 puan verebilirsiniz diyor. Bir puan aralığı belirliyor. Aldığı puanla, yazılıda aldığı, KPSS'de aldığı puanla mülakatta verilecek puanın aralığını belirliyor. Buna uymuyorlar. Yani Danıştay kararına uymuyorlar." ifadelerini kullandığı hatırlatılan açıklamada, "bu ifade ile kamuoyunun yanlış yönlendirildiği" kaydedildi.

Açıklamada, "Söz konusu ifadede atıfta bulunulduğu gibi bir Danıştay kararı yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı, hukuk devleti ilkesine sıkı sıkıya bağlıdır. Sayın Kılıçdaroğlu'nu, Milli Eğitim Bakanlığımızı uymamakla itham ettiği söz konusu Danıştay kararını açıklamaya davet ediyoruz." denildi.

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