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MEB, LGS giriş bilgilerini yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca ‘Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav' giriş bilgileri açıklandı.

IHA3 Haziran 2026 Çarşamba 11:22 - Güncelleme:
MEB, LGS giriş bilgilerini yayımladı
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Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 13 Haziran'da yapılacak 'Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav' giriş bilgileri açıklandı. LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere 'e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi' üzerinden ulaşılabilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 3 Haziran'dan itibaren okul müdürlüklerince alınarak onaylı şekilde öğrencilere teslim edilecek. Mücbir sebepler nedeniyle farklı illerde sınava girmesi gereken öğrenciler için başvurular, 8 Haziran'a kadar ilgili milli eğitim müdürlüklerince kabul edilecek.

Özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrencilerin sınav tedbirleri de sınav giriş belgelerinde yer alacak.

Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınav giriş yeri bilgilerine 'e-okul.meb.gov.tr' adresinden ulaşılabilecek.

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