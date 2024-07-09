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MEB, masal kitabı ile ilgili iddialara cevap verdi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bazı sosyal medya ve internet sitelerinde yer alan iddialar hakkında açıklama yaptı.

9 Temmuz 2024 Salı 14:31 - Güncelleme:
MEB, masal kitabı ile ilgili iddialara cevap verdi
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Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden iddialara cevap verdi.

MEB yaptığı açıklamada "Bugün sosyal medya ve internet sitelerinde yer alan "Onlar Ermiş Muradına" adlı masal kitabı üzerinden Bakanlığımıza yönelik ortaya atılan iddialara ilişkin bir bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur." ifadelerine yer verdi.

Hikaye, roman, deneme gibi kültür yayınlarına ilişkin eserlerin bakanlığın denetimine tabi olmadığı belirtilen açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımız sadece Bakanlığımız bünyesindeki ders kitaplarının onay sürecini yürütmektedir. Söz konusu içerik, ders kitabı veya yardımcı kaynak değildir; "hikaye kitabı" kategorisindedir. Hikaye, roman, deneme gibi kültür yayınlarına ilişkin eserlerin onay süreçleri Bakanlığımız denetimi altında değildir." ifadeleri kullanıldı.

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