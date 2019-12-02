MEB öğretmen ataması ne zaman? Öğretmen ataması 2020 kontenjanları belli oldu mu? gibi soruların yanıtları tüm atama bekleyen öğretmen adayları tarafından merak ediliyor. Bakan Selçuk'tan öğretmen atamalarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. illi Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamasında, "Bizim 2035’lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz. Buna göre de yüksek öğretimle bağlantısını da kontenjan sınırlaması biçiminde de ele alıyoruz" dedi.

MEB ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamasında, "Bizim 2035’lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz. Buna göre de yüksek öğretimle bağlantısını da kontenjan sınırlaması biçiminde de ele alıyoruz" dedi.