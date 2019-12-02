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MEB öğretmen ataması ne zaman? Öğretmen ataması 2020 kontenjanları belli oldu mu?

MEB öğretmen ataması ne zaman? Öğretmen ataması 2020 kontenjanları belli oldu mu? gibi soruların yanıtları tüm atama bekleyen öğretmenler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Devlet okullarına 2020 yılında yapılacak olan öğretmen atamaları için çok sayıda aday Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamayı merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmen atamalarına dair son dakika açıklaması geldi. Bakan Selçuk'tan öğretmen atamalarıyla ilgili son dakika açıklamasına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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MEB öğretmen ataması ne zaman? Öğretmen ataması 2020 kontenjanları belli oldu mu? gibi soruların yanıtları tüm atama bekleyen öğretmen adayları tarafından merak ediliyor. Bakan Selçuk'tan öğretmen atamalarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi.  illi Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamasında, "Bizim 2035’lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz. Buna göre de yüksek öğretimle bağlantısını da kontenjan sınırlaması biçiminde de ele alıyoruz" dedi.
 
MEB ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN? 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamasında, "Bizim 2035’lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz. Buna göre de yüksek öğretimle bağlantısını da kontenjan sınırlaması biçiminde de ele alıyoruz" dedi.

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