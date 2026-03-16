16 Mart 2026 Pazartesi / 28 Ramazan 1447
Güncel

MEB ortak yazılı sınav takvimini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılında ülke genelinde yapılacak ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavlara ilişkin kılavuz yayımlandı.

AA16 Mart 2026 Pazartesi 14:12 - Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem 1. Yazılı Sınavlar (Ülke Geneli Ortak) Kılavuzu"nda ortak yazılı sınavlarda uygulanacak esaslara yer verildi.

Bu eğitim öğretim yılı ikinci döneminde ülke genelinde 5 ortak yazılı sınav yapılması planlandı.

Kılavuzda yer alan takvime göre, ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavlar, 6. sınıf Türkçe dersi için 7 Nisan, 6. sınıf matematik dersi için ve 8. sınıf matematik dersi için 8 Nisan, 10. sınıf matematik dersi için 9 Nisan, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için de 10 Nisan'da yapılacak.

Ülke genelinde yapılacak sınavlarda her bir ders için 40 dakika süre verilecek. Ortak yazılı sınavlarda, açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanılacak.

6. sınıf Türkçe ve 6. sınıf matematik dersi ortak yazılı sınavlarının değerlendirilmesi ülke genelinde ortak olarak yapılacak. 8. sınıf matematik, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 10. sınıf matematik dersi ortak yazılı sınavlarının değerlendirilmesi ise okul müdürlüklerince alınan karar doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Sınavlara katılmayan öğrencilerden geçerli mazereti bulunanlar mazeret sınavlarına alınacak. Mazeret sınavları 21 Nisan'da yapılacak.

  • MEB kılavuz
  • yazılı sınavlar
  • eğitim 2025-2026

