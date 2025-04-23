Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilgili diğer kurumlarla işbirliği içerisinde İstanbul'daki okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini bildirdi.

Bakan Tekin, İstanbul'daki depremlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır. Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır. İlgili diğer kurumlarımızla işbirliği içerisinde İstanbul'daki okullarımız için perşembe ve cuma gününü tatil etme kararı aldık. Tüm milletimize geçmiş olsun inşallah."

ÜNİVERSİTELERE DE 2 GÜN ARA VERİLDİ

YÖK Başkanı Erol Özvar şunları söyledi:

"Kampüslerimizin sağlam olduğu görülüyor. Herhangi bir bina hasarına rastlanmadı. Bu bizim için sevindirici. Halkımızdan kampüslere yakın alanlardan istifade etmesi için çalışmalarımız yapıldı. İstanbul ve civar illerinde bulunan rektörlerimiz şuana kadar üniversitelerimizde herhangi ciddi bir hasar olmadığını ifade etmek istiyorum. Bakanımızla ve Cumhurbaşkanımızla temas halindeyiz. Devlet ve vakıf üniversiteleri de yarın ve sonraki gün tatil edilmiştir."