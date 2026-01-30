MEB Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle birlikte; okul müdürü ve müdür yardımcısı görevlendirmelerinde yazılı sınav, yönetici yetiştirme programı, görev süresi ve değerlendirme kriterlerinde önemli değişiklikler yer alıyor. Yönetmelikle birlikte MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında müdürlük ve müdür yardımcılığı görevleri ikinci görev kapsamında yürütüleceği, yöneticilerin 4 ders yılı için görevlendirileceği, aynı kurumda aynı görevde en fazla 8 ders yılı görev yapılabileceği belirtildi.

YAZILI SINAV VE AKADEMİ EĞİTİMİ ZORUNLU

Yöneticiliğe ilk defa atanacak adaylar için yazılı sınav ve Milli Eğitim Akademisi tarafından yürütüleceği belirtilirken, yönetici yetiştirme programı zorunlu hale getirildi. Yazılı sınavda 60 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak ve sınav sonuçları 3 yıl geçerli olacak. Yazılı sınavda; Genel Kültür yüzde 20, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük yüzde 15, Eğitim Bilimleri yüzde 15, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli yüzde 30 ve Mevzuat yüzde 20 oranında değerlendirilecek. Yönetmelikte, bazı okul türleri için alan önceliğini net şekilde tanımlanırken, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, imam hatip okulları, güzel sanatlar ve spor okulları gibi kurumlara yapılacak görevlendirmelerde belirli branşlardan olma şartı getirildi.

SENDİKALAR DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE

Ayrıca kız öğrencilerin tamamının bulunduğu okullarda kadın yönetici önceliği, müdür yardımcısı sayısı üç ve üzeri olan okullarda en az bir kadın müdür yardımcısı görevlendirilmesi kuralı getirildiği açıklanırken, yeniden görevlendirme süreçlerinde görev alacak il değerlendirme komisyonlarına, üye sayısı en fazla olan ilk dört sendikanın temsilcileri dahil edilecek. Değerlendirmeler ise puan üstünlüğüne göre yapılacak. Bunun yanı sıra görev süresini tamamlayan yöneticiler yeniden görevlendirme kapsamına alınacağı ifade edilirken, daha önce yöneticilik yapıp öğretmenliğe dönenler ise belirli şartları sağlamaları halinde yeniden yöneticilik başvurusu yapabilecek.

BAKANLIĞA BAĞLI ÖZEL KURUMLAR İÇİN AYRI DÜZENLEME

Doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlı eğitim kurumlarına yapılacak yönetici görevlendirmeleri, Bakan onayıyla 4 ders yılı için yapılacak ve bu atamalarda yönetmeliğin diğer hükümleri uygulanmayacak. Yeni yönetmelikle MEB, eğitim kurumları yöneticiliğinde nesnel ölçütler, şeffaf değerlendirme ve standart bir sistem oluşturmayı hedeflediği belirtildi.