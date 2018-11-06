MEBBİS giriş ekranı 2018 MEBBİS öğretmen girişi nasıl yapılır şifre yenileme işlemleri haberimizde yer alıyor. Gündemde trend olan konu MEBBİS giriş ekranı ve MEBBİS öğretmen giriş işlemleri detaylarını haberimizin detaylarında bulabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'ne (MEBBİS) giriş yapmak isteyen öğretmenler arayışa geçti. MEBBİS şifresini unutanlar ne yapmalı? MEBBİS öğretmen giriş ekranı nasıl kullanılır? Milli Eğitim Bakanlığı’nın sağladığı tüm hizmetler ve olanaklar Mebbis üzerinden yapılabiliyor. Mebbis öğretmen girişi modülü ile öğretmenler, müdürler, idari personel, öğrenciler ve veliler işlem yapabilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) zaman zaman en çok rağbet gören sayfalardan biri oluyor. Öğretmenler ve atama bekleyen öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan MEBBİS’te eğitim ile ilgili tüm resmi işlemleri kolayca gerçekleştirebiliyor

MEBBİS NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri’nin kısaltılmışı olan MEBBİS , Milli Eğitim Bakanlığı’nca sunulan elektronik hizmetlerin bütününe denilmektedir. E-Okul gibi bir çok hizmet online olarak MEBBİS tarafından sunulur. Milli Eğitim Bakanlığının bir projesi olan MEBBİS uzun bir süredir geliştirilen ve 2007 Ocak ayında kullanıcıların kullanımına sunulmuş olan bir web sitesi yazılımıdır. E-devlet uygulamasının içeriğinde hizmet veren e-okul uygulaması olan bu sistem okul yönetim bilgi sistemidir.

Öğrencilere ve velilere kolaylık sağlamak, gereksiz, uzun süren yazı ve kâğıt işlemlerini bir kenara bırakarak teknolojik gelişimleri kullanıp daha hızlı işlem yapılmasını sağlamak amacıyla kurulan bu sistem bir öğrencinin okula ilk kayıt yaptırdıktan sonra ta ki mezun olana kadar gerçekleşecek tüm işlemleri kapsayan bir sistemdir. Bu sistem sayesinde daha hızlı ve daha ekonomik bir biçimde hizmet verilmektedir. Sistemin bakımından ve geliştirilmesinden Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü sorumludur. MEB tarafından sunulmakta olan MEBBİS içerisinde birçok elektronik uygulama barındırmaktadır. Bu elektronik uygulamalar sayesinde eğitim camiasında görev yapan her düzeyde çalışan (müdür, yönetici, öğretmen v.s.) kendileri için uygun modülleri kullanarak elektronik ortamda işlemler yapmaktadır.

MEBBİS GİRİŞİ NASIL YAPILIR ?

MEBBİS sistemine ” https://mebbis.meb.gov.tr/default.aspx ” adresinden giriş yapıyoruz. Öncelikle dikkat etmeniz gereken tarayıcınızın adres satırında bu site adresini görmeden herhangi bir bilgi girişi yapmamanız güvenliğiniz için çok önemlidir. Daha sonra yukarıdan girmiş olduğunuz adres üzerinde bulunan kullanıcı adı, şifre ve doğrulama kodunu girerek MEBBİS giriş butonuna basıyoruz ve sisteme giriş sağlıyoruz

MEBBİS'TE NELER YAPILABİLİR?

Özel veya devlet okulu olup olmadığına bakılmaksınız, anaokullarından ilköğretim okullarına, orta öğretim kurumlarından özel eğitim kurumlarına kadar eğitim ile ilgili tüm kurumlara sistem aracılığıyla işlem yapılabilir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın geliştirmiş olduğu bu sistemde öğrencilerin okul kayıtlarından, nakil işlemlerine, notlarının girişlerinden devamsızlık yapıp yapmadıklarına, girdikleri ve sorumlu oldukları sınavlardan, girecekleri sınavlar için tercih ve başvuru işlemlerine, öğrenci belgesi almaktan haftalık derslerine kadar, öğrencileri ilgilendiren her konuda en ufak ayrıntısına kadar detaylı bilgi alınılır. Ayrıca veliler için de bir bilgilendirme alanı bulunur.

MEBBİS ŞİFRESİNİ UNUTANLAR İÇİN;

Sayın Mebbis Kullanıcısı,

Bu bölümü şifrenizi unuttuğunuzda kullanabilirsiniz. Şifrenizi tekrar belirlemek için aşağıda gereken bilgileri doldurmanız gerekmektedir. Bilgiler doğru ise kullanıcınıza bağlı Cep Telefonunuza onay SMS gönderilecek ve yeni şifrenizi belirleyebileceğiniz bölüm açılacaktır.

Yeni şifrenizi belirlerken son üç şifrenizden farklı bir şifre belirlemeniz gerekmektedir. Şifrenizin sadece numaralardan veya sadece harflerden oluşmamasına, harf, numara ve noktalama işaretlerini içermesine dikkat ediniz.

MEBBİS MODÜLÜ

* Devlet Kurumları Modülü

*e-Yatırım İşlemleri

*Meis Modülü

*Meis Sorgu Modülü

*e-Alacak Modülü

*e-Burs Modülü

*Evrak Modülü

*Tefbis

*Kitap Seçim Modülü

*Döner Sermaye Modülü

*EgiTek Sınav Modülü *Sosyal Tesis Modülü

*e-Mezun

*İlköğretim Kurum Standartları Modülü

*Özel MTSK Modülü

*Özel Öğretim Kurumları Modülü

*Özürlü Birey Modülü *RAM Modulu

*TKB Modülü

* Öğretmenevleri Modülü

*Performans Yönetim Sistemi

*EBİTEFO-BİTEFO Modülü

*MEB İnternete Erişim Modülü

*Öğretmenevi Faaliyet Modülü

*Faaliyet Modülü

*Yönetici Modülü

*Okul Gelişim Programı Modülü

*Mal,Hizmet ve Yapım Harcamaları

*MEBBİS Hizmetleri

*Personel İşlemleri

*e-Okul

*E-Akademi

*Halk Eğitim

*Açık Öğretim Kurumları

*e-Yurt

*e-Taşınır