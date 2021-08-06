6 Ağustos 2021 Cuma 09:28 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 09:28

İl dışı atama sonuçları belli oldu. MEB'e bağlı eğitim kurumlarında kadrolu olarak görev yapan öğretmenler, iller arası yer değiştirmek için başvurularını geçtiğimiz günlerde tamamlamıştı. MEB öğretmen il dışı atama sonuçları MEBBİS ve e devlet üzerinden açıklandı. MEBBİS il dışı atama sonuçları 2021 sorgulama ekranına haberimizdeki link üzerinden ulaşabilirsiniz. iŞTE MEB öğretmen il dışı atama sonuçları

ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

MEB öğretmen il dışı atama sonuçları erişime açıldı. Öğretmenler, e-Devlet veya MEBBİS il dışı atama sonuçları 2021 sorgulama MEBBİS sayfası üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilecek.

MEB'in takvimine göre öğretmenlerin il dışı atamalarının Ağustos'un 3'ünde açıklanacağı bildirilmişti. MEB öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı. Ataması yapılan öğretmenler ilişik kesme işlemlerini bu hafta içerisinde yapabilecekler.

MEBBİS İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI 2021 İÇİN TIKLAYINIZ

E DEVLET ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İL DIŞI TAYİN NASIL BELİRLENECEK?

* Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

* Bu duyurunun "D. 23 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular" bölümü doğrultusunda yapılan başvurularda atama işlemi, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.