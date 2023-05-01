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  • MEB'de 3 bin 85 sözleşmeli aşçı yardımcısı aşçı kadrosuna atandı
Güncel

MEB'de 3 bin 85 sözleşmeli aşçı yardımcısı aşçı kadrosuna atandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlık taşra teşkilatında sözleşmeli aşçı yardımcısı olarak görev yapan 3 bin 85 personelin aşçı kadrosuna atandığını bildirdi.

AA1 Mayıs 2023 Pazartesi 10:09 - Güncelleme:
MEB'de 3 bin 85 sözleşmeli aşçı yardımcısı aşçı kadrosuna atandı
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Özer, yayımladığı mesajında ülkenin kalkınması ve milletin refahı için var gücüyle çalışan, emeği alın teriyle yoğurarak yüce bir değere dönüştüren tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti.

Eğitimde fırsat eşitliği kapsamında taşımalı eğitimden ücretsiz yemek imkanının sağlanmasına kadar uygulanan sosyal politikalar sayesinde bugün 5 milyon çocuğun ücretsiz yemek imkanından faydalandığını hatırlatan Özer, bu uygulamanın bir ayağını da aşçı ve yardımcı destek personelinin oluşturduğunu belirtti.

Bakan Özer, "Bu vesileyle bakanlık taşra teşkilatında sözleşmeli aşçı yardımcısı olarak görev yapan 3 bin 85 personelimizi aşçı kadrosuna atadık, hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

  • Mahmut Özer
  • atama

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